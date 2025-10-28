EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¿Casa hecha o desde cero? Esto debe valorar antes de invertir sus ahorros

La elección entre construir o comprar depende de su capacidad financiera, el terreno y las necesidades familiares. Especialistas explican cómo tomar la mejor decisión.

Por Teletica.com Redacción 28 de octubre de 2025, 9:27 AM

Tener una casa propia es uno de los mayores anhelos de muchas familias, pero el camino hacia ese objetivo puede generar dudas: ¿es mejor construir desde cero o comprar una vivienda lista para habitar?

Ambas alternativas tienen ventajas y desafíos. Construir permite personalizar cada detalle del diseño y aprovechar al máximo el terreno, pero también requiere más tiempo, planificación y tolerancia a los imprevistos.

Por su parte, comprar una casa “llave en mano” ofrece comodidad y rapidez, ya que evita el estrés de coordinar materiales, permisos y mano de obra. Sin embargo, puede implicar un costo inicial más alto o limitaciones para modificar el espacio a su gusto.

Los especialistas recomiendan no tomar esta decisión sin antes hacer un análisis profundo de tres factores: la capacidad financiera, el tipo de terreno disponible y las necesidades familiares.

En ese equilibrio está la clave para determinar si conviene más diseñar un proyecto propio o adquirir una vivienda terminada que cumpla con las expectativas y el presupuesto.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas