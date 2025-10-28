¿Casa hecha o desde cero? Esto debe valorar antes de invertir sus ahorros
La elección entre construir o comprar depende de su capacidad financiera, el terreno y las necesidades familiares. Especialistas explican cómo tomar la mejor decisión.
Tener una casa propia es uno de los mayores anhelos de muchas familias, pero el camino hacia ese objetivo puede generar dudas: ¿es mejor construir desde cero o comprar una vivienda lista para habitar?
Ambas alternativas tienen ventajas y desafíos. Construir permite personalizar cada detalle del diseño y aprovechar al máximo el terreno, pero también requiere más tiempo, planificación y tolerancia a los imprevistos.
Por su parte, comprar una casa “llave en mano” ofrece comodidad y rapidez, ya que evita el estrés de coordinar materiales, permisos y mano de obra. Sin embargo, puede implicar un costo inicial más alto o limitaciones para modificar el espacio a su gusto.
Los especialistas recomiendan no tomar esta decisión sin antes hacer un análisis profundo de tres factores: la capacidad financiera, el tipo de terreno disponible y las necesidades familiares.
En ese equilibrio está la clave para determinar si conviene más diseñar un proyecto propio o adquirir una vivienda terminada que cumpla con las expectativas y el presupuesto.