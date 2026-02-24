¿Cansancio constante y caída del cabello? Podría ser anemia

¿Se siente cansada todo el tiempo, aunque haya dormido bien? ¿Ha notado caída del cabello, uñas frágiles o falta de aire al subir gradas?

Muchas mujeres tienden a normalizar estos síntomas, atribuyéndolos al estrés, la rutina diaria o simplemente la edad. Sin embargo, podrían estar frente a un cuadro de anemia, una condición más frecuente de lo que se piensa y que puede afectar significativamente la calidad de vida.

En Buen Día conversamos con el ginecólogo Adrián Castro, quien explica las tres causas más comunes de anemia en mujeres y desmitifica creencias populares en torno a esta condición. Información clave para que usted escuche las señales de su cuerpo y tome decisiones informadas sobre su salud.



