Caída del cabello: cuándo preocuparse y cómo cuidarlo

Encontrar algunos cabellos en el cepillo o la almohada es totalmente normal. De hecho, se pueden perder entre 80 y 100 cabellos al día sin que sea motivo de alarma. Sin embargo, cuando la pérdida aumenta o aparecen zonas despobladas, es momento de actuar.



La especialista en dermocosmética, Josseling Bravo, visitó Buen Día para compartir recetas caseras y fáciles de preparar, ideales para fortalecer el cuero cabelludo con ingredientes que probablemente ya tenga en casa (ver video adjunto).

Con sus recomendaciones, aprenderá a cuidar su melena de forma natural y efectiva.



