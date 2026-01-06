Bruxismo y mala mordida: un origen oculto del dolor de cabeza

Dolores de cabeza frecuentes, tensión en el cuello o molestias en la mandíbula a menudo se atribuyen al estrés, cansancio o la edad. Sin embargo, el origen podría estar en problemas de mordida, desgaste dental, pérdida de piezas o bruxismo.

El cirujano maxilofacial Érick Rivera nos explica en Buen Día cómo estas alteraciones pueden afectar cabeza, cuello y rostro, y cuáles son las formas más efectivas de aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.