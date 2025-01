Berrinches en adultos: cuando la frustración se convierte en reacción emocional

Cuando pensamos en berrinches, la imagen que suele venir a nuestra mente es la de un niño en pleno acceso de ira, incapaz de manejar una frustración o un deseo no cumplido.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que los berrinches no son exclusivos a la infancia. De hecho, los adultos también pueden experimentar esta clase de reacciones emocionales, aunque generalmente las disimulan o las gestionan de maneras diferentes.



Según la psicóloga Marcela Arce, los berrinches en adultos son respuestas emocionales que ocurren cuando una persona no logra manejar sus frustraciones o expectativas no cumplidas.



Estos episodios no son simples reacciones de "mala educación" o "inmadurez", sino que están profundamente ligados a cómo gestionamos nuestras emociones y nuestras expectativas en la vida diaria.

Observe en el video adjunto una entrevista sobre el tema.