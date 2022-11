Autoridades hacen un llamado para donar sangre durante fin de año

Por Teletica.com Redacción | 2 de noviembre de 2022, 9:11 AM

Se acerca diciembre, un mes muy especial y de celebraciones, pero para los servicios médicos se complica el panorama porque se bajan los niveles de donadores de sangre.



“En realidad, donar sangre es un acto que ayuda mucho a los servicios de salud para bajar las listas de espera, ya que la sangre es uno de los recursos que más se gasta en las cirugías”, comentó Javier Alfaro, funcionario del Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia.

Por eso, se hace un llamado a las personas para que realicen este acto de amor y ayuden a los hospitales.



Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres pueden hacerlo cuatro veces.

Los interesados en donar deberán cumplir con las siguientes características:



- Pesar más de 52 kg y medir más de 1.50 m.

- Tener entre 18 y 65 años.

- Presentar documento de identificación.

- No padecer de alguna enfermedad infectocontagiosa.

- No tener síntomas de gripe en el último mes o consumo de antibióticos 15 días antes.

- No haber tenido una cirugía en los últimos seis meses.

- Si tiene tatuajes, perforaciones o maquillaje micropigmentado, debe tener más de seis meses de realizado.

- En caso de tener piercings en mucosas (nariz, boca o genitales) estos deben ser retirados al menos un mes antes de la donación.

- Cada donante debe disponer de 40 minutos para poder realizar el proceso de donación.

- En caso de haber tenido COVID-19, puede donar 15 días superados todos los síntomas.



Además, cabe destacar que las personas vacunadas con la dosis anticovid de Pfizer podrán donar siete días después de aplicársela. Quienes se aplicaron alguna vacuna contra COVID-19 fuera del país, podrán donar 30 días después de la inoculación y quienes han sido vacunados contra la influenza estacional, podrán donar 15 después de aplicada la dosis.