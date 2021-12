¡Atención caballeros! Les mostramos 'outfits' talla plus

Ser un hombre rellenito o tener unos kilos de más no es pretexto para no vestir con estilo y a la moda. Este segmento está dedicado a los caballeros talla plus que desean encontrar ropa con diseños modernos y frescos.

El diseñador nacional Steven Arias nos trajo recomendaciones de outfits que le van a encantar.

Si desea más información, puede contactarlo en sus páginas de Instagram y Facebook @pipeshop.