Asma y alergias: señales que no debe ignorar

En Costa Rica, el asma y las alergias respiratorias afectan a una gran parte de la población. De acuerdo con estimaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, al menos uno de cada cuatro costarricenses podría presentar complicaciones relacionadas con el asma, mientras que más del 60% sufre algún tipo de alergia respiratoria.

Esta situación no ocurre por casualidad. Los especialistas señalan que la población costarricense es altamente atópica, es decir, tiene una mayor predisposición genética a desarrollar enfermedades alérgicas (ver video adjunto).

Para comprender mejor estas condiciones, el neumólogo Eddy Betancourt nos explicó cómo diferenciar entre asma y alergias, cuándo es necesario prestar mayor atención a los síntomas y qué medidas puede tomar usted en casa para proteger su salud respiratoria.



