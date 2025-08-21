¿Artrosis, artritis o túnel carpiano? Conozca las diferencias

El dolor en las articulaciones y las manos es una molestia común, pero ¿sabía que la artrosis, la artritis y el síndrome de túnel carpiano no son lo mismo?

En este segmento, el reumatólogo Alexis Méndez explicó cómo se manifiestan estas condiciones y cómo diferenciarlas. Si experimenta dolor o incomodidad en sus articulaciones o muñecas, no se pierda esta valiosa información (ver video adjunto en la portada).

