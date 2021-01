Aprenda a trabajar las funciones ejecutivas de su hijo

¿Nota que su hijo no se organiza para las actividades diarias?, ¿parece que no escucha y no sigue las instrucciones que se le dan?, ¿se frustra con mucha facilidad y no tiene un buen manejo del tiempo?



Puede ser que tenga dificultad en el manejo de las funciones ejecutivas, las que trabajan como el “centro de control del cerebro” y que permiten a la persona plantear objetivos, planear y realizar trabajos.

Para hablarnos de este tema nos acompañó la educadora Gabriela Salazar.

La puede localizar en Facebook como Giftedcr, en su página de Instagram @giftedcostarica o al WhatsApp 8346-4737.