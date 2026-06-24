Aprenda a priorizarse: el autocuidado también es una necesidad
Dedicar tiempo al bienestar personal ayuda a reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. Expertos explican cómo hacerlo sin sentir culpa.
Muchas personas dedican su tiempo a cuidar a otros y dejan sus propias necesidades en segundo plano. Familia, trabajo y responsabilidades diarias pueden hacer que el autocuidado quede olvidado.
Esta situación puede aumentar el estrés y generar agotamiento emocional.
Los especialistas explican que priorizarse no significa dejar de lado a los demás. Reservar espacios personales también forma parte del bienestar.
Pequeños cambios en la rutina pueden ayudar a recuperar energía, fortalecer la salud emocional y mejorar la calidad de vida.
En esta entrevista conoceremos consejos prácticos para aprender a darse un lugar sin sentir culpa. Repase la conversación completa en el video adjunto.
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