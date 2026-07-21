Aprenda a preparar una mascarilla y un exfoliante al estilo coreano

El cuidado de la piel conocido como 'skincare' coreano ha conquistado al mundo. Su filosofía apuesta por prevenir antes que corregir. También promueve el uso de ingredientes que ayudan a mantener una piel sana, luminosa e hidratada.

La biocosmetóloga Vanessa Sandí enseña cómo preparar dos tratamientos caseros inspirados en esta tendencia de belleza: una mascarilla facial y un exfoliante.

En el video adjunto conocerá las recomendaciones para incorporar estos sencillos rituales de belleza a su rutina. También encontrará consejos para cuidar la piel desde casa.

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