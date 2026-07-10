Aprenda a elegir el maquillaje ideal para su tono de piel

El maquillaje puede iluminar el rostro, resaltar las facciones y aportar un acabado natural. La elección de los colores marca la diferencia. El tono y el subtono de la piel sirven como guía para escoger cada producto.

La asesora de imagen Luigina Campos explica cómo seleccionar la base, el rubor, las sombras y el labial según las características de cada persona.

Durante la entrevista aprenderá a identificar si su piel tiene un subtono cálido, frío o neutro. Este paso facilita la elección de los colores que mejor armonizan con el rostro.

La especialista también comparte recomendaciones para escoger una base con apariencia natural, un rubor que aporte frescura y sombras que destaquen la mirada.

Además, conocerá qué tonos de labial ayudan a iluminar el rostro sin endurecer las facciones.

En el video adjunto encontrará consejos prácticos para elegir un maquillaje que realce su belleza natural y se adapte a su tono de piel.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.