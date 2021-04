Aprenda a decir que no sin sentirse culpable

¿Es usted de las personas a las que les cuesta decir que no? Y si en alguna ocasión lo hace ¿se siente culpable con la decisión que tomó?



Sabemos que decir que no para muchas personas es muy difícil, por ello, hoy la psicóloga Laura Chavarría nos dio una serie de consejos para aprender a decir que no sin sentirse culpable y también para aprender a recibir un no por respuesta, algo que a la gran mayoría de nosotros no nos gusta, que nos digan que no.

A la psicóloga la puede localizar en WhatsApp: 8850-3645 y en el teléfono: 4034-6535.