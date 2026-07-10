Aprenda a cuidar su nervio ciático y evite así el dolor lumbar

El dolor que inicia en la parte baja de la espalda y se extiende hacia el glúteo o la pierna puede indicar irritación del nervio ciático. Esta condición figura entre las causas más frecuentes de dolor lumbar.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social muestran que durante 2024 se registraron más de 950.000 días de incapacidad por problemas de columna y dolor de espalda en Costa Rica.

Las malas posturas, permanecer sentado durante varias horas y realizar movimientos repetitivos aumentan el riesgo de desarrollar esta molestia. También pueden intensificar los síntomas.

El doctor Eduardo Huertas explica cómo prevenir este problema. Además, detalla qué hacer cuando aparece el dolor y cuáles son las señales que requieren atención médica.

Durante la entrevista conocerá ejercicios, hábitos y recomendaciones para aliviar la presión sobre el nervio ciático y proteger la salud de la espalda.

En el video adjunto encontrará consejos prácticos para reducir el riesgo de lesiones y favorecer una mejor recuperación.

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