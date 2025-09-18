Estilo de Vida
Alzhéimer: una realidad que debe comprender toda la familia
Más de 30 mil personas viven con la enfermedad en Costa Rica. Entenderla y apoyar a quienes la padecen es clave para enfrentar sus desafíos emocionales y prácticos.
En Costa Rica, más de 30.000 personas viven con alzhéimer, la forma más común de demencia. Esta enfermedad no afecta solo a quienes la padecen: impacta directamente a sus familias, que deben asumir el rol de cuidadores en un proceso emocionalmente complejo y progresivo.
La neuropsicóloga Mariella Alpízar explica por qué es urgente sensibilizarse ante esta condición. En la entrevista, profundiza en cómo apoyar mejor a los pacientes, ponerse en su lugar y brindar contención a quienes los cuidan.
Un llamado a la empatía, al conocimiento y al compromiso colectivo (vea la entrevista en el video adjunto).
