Alzhéimer: una realidad que debe comprender toda la familia

En Costa Rica, más de 30.000 personas viven con alzhéimer, la forma más común de demencia. Esta enfermedad no afecta solo a quienes la padecen: impacta directamente a sus familias, que deben asumir el rol de cuidadores en un proceso emocionalmente complejo y progresivo.



La neuropsicóloga Mariella Alpízar explica por qué es urgente sensibilizarse ante esta condición. En la entrevista, profundiza en cómo apoyar mejor a los pacientes, ponerse en su lugar y brindar contención a quienes los cuidan.



Un llamado a la empatía, al conocimiento y al compromiso colectivo (vea la entrevista en el video adjunto).



