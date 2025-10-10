Alternativas naturales para aliviar dolores sin recurrir a medicamentos

¿Sufre de dolores de cabeza frecuentes, migrañas o tensión muscular? Existen opciones naturales y accesibles que pueden ayudarle a sentirse mejor sin necesidad de medicamentos.



En la entrevista con Buen Día, la experta en bienestar natural, Josseling Bravo, nos guio por un recorrido terapéutico que incluye aceites esenciales, compresas frías con hierbas medicinales y otros métodos que muchas personas ya están incorporando en sus rutinas (ver video adjunto).



Este enfoque busca no solo aliviar los síntomas, sino también fomentar un estilo de vida más consciente y natural.

Descubra cómo aplicar estas alternativas en casa y cuándo podrían ser una solución efectiva para usted.

