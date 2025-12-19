¿Alergias o resfrío? Aprenda a identificar los síntomas durante las fiestas

Durante las fiestas o al inicio del año, es común que los síntomas respiratorios se intensifiquen. En Costa Rica, los cambios estacionales y la alta humedad favorecen las llamadas crisis alérgicas, que muchas veces se confunden con un resfrío común.



Para ayudarle a reconocer los factores que las desencadenan y aprender cómo prevenirlas, el doctor Carlos Estrada conversa en Buen Día sobre las señales de alerta, las diferencias entre alergia y gripe, y las recomendaciones clave para proteger su salud respiratoria y empezar el año sintiéndose mejor (ver video adjunto en la portada).

