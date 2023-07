'¡Pink is the new black!' Diseñadores revelan las claves de la tendencia de Barbie

14 de julio de 2023, 9:13 AM

Se dice que 'pink is the new black' o, en español, "el rosado es el nuevo negro". Este tono vibrante y femenino se encuentra ahora en todas partes y en una infinidad de combinaciones.



Este viernes, nos acompañaron en Buen Día los diseñadores Steven y Lucy Arias, quienes mostraron una variedad de prendas en tonos rosados, lilas y con estampados inspirados en la película de la popular muñeca (ver video adjunto).



Los hermanos Arias, expertos en tendencias y estilos vanguardistas, nos ofrecen consejos y sugerencias sobre cómo combinar estas prendas de manera creativa y atractiva. Desde vestidos y blusas hasta accesorios, exploraremos las infinitas posibilidades que ofrece la moda inspirada en 'Barbie'.



Si desea ponerse en contacto con Steven y Lucy Arias, puede encontrarlos en Instagram bajo la cuenta @pipeshoppz_, en Facebook como "Pipeshop" o comunicarse con ellos a través del WhatsApp 8899-7740.