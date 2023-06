Inspírese en la moda de JLo y Kim Kardashian para armar sus propios atuendos

20 de junio de 2023, 9:21 AM

Las celebridades siempre han sido una fuente de inspiración para la moda y no es ninguna sorpresa que el estilo de Jennifer López y Kim Kardashian se haya convertido en una tendencia instantánea. Basta con que estas icónicas artistas luzcan un vestido en un evento para que sea el must-have de la temporada.



Aunque la ropa y los accesorios de las famosas suelen ser de diseñadores exclusivos y costosos, esto no significa que no podamos tomar prestado su estilo y adaptarlo a nuestro propio guardarropa.