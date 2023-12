Déjese enamorar por texturas en prendas de lana, cuero y piel sintética

19 de diciembre de 2023, 10:44 AM

Las texturas en la indumentaria no solo ofrecen variedad estilística, sino también experiencias sensoriales únicas. La diversidad de materiales como la lana, el cuero y la piel sintética aportan distintas sensaciones al tacto y un valor estético particular a la moda contemporánea.



La lana, reconocida por su suavidad y capacidad para brindar calidez, se ha convertido en un favorito durante las estaciones más frías. Por otro lado, el cuero aporta un toque clásico y sofisticado a cualquier atuendo, otorgando durabilidad y estilo. Mientras tanto, la piel sintética, con su versatilidad y variedad de diseños, ofrece una opción ética y estilosa para aquellos que buscan un look moderno.



Para adentrarnos en las características distintivas de estas texturas en prendas de vestir, nos acompañó la representante de Boutique Valesky, Priscilla Qualls (ver video adjunto).