Comodidad en la oficina: Zapatos prácticos y elegantes

22 de noviembre de 2023, 9:21 AM

Esta tendencia se refleja en el cambio de preferencias en el calzado de oficina, donde los tacones ceden su lugar a opciones más cómodas y versátiles.



Para explorar todos los detalles sobre esta tendencia, hoy nos acompaña en Buen Día Lay Acón, dueña de la tienda Seven by Lay Acon, quien nos guía a través de distintos estilos de calzado ideales para el ámbito profesional (ver video adjunto).



Variedad de estilos para la oficina:



Zapatos planos o mocasines: Estos son perfectos para un look profesional y cómodo. Vienen en una gama de estilos, desde clásicos hasta modernos, y pueden combinarse con distintos atuendos.