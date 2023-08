Aretes grandes sin perforación: Elegancia sin compromiso

23 de agosto de 2023, 10:47 AM

En el mundo de la moda, los aretes son un accesorio esencial para realzar cualquier atuendo. Sin embargo, no todas tienen las orejas perforadas y hay quienes no pueden usarlos debido a desgarres en el lóbulo.

Para aquellos que desean lucir aretes grandes y llamativos sin tener que recurrir a perforaciones, los aretes de prensa se han convertido en la solución perfecta.



Mónica Zamora, emprendedora nacional, visitó Buen Día para mostrarnos su colección de aretes de prensa que no solo agregan estilo, sino que también ofrecen comodidad a aquellos que no desean o no pueden perforar sus orejas (ver video adjunto).