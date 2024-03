"Yo tenía una política contra narcos", defiende expresidente hondureño acusado en EE. UU.

6 de marzo de 2024, 5:43 AM

Colaboración con EE. UU.

“Hacía mucho daño al país”

“Yo tenía una política contra toda esa gente porque no los soportaba", testificó Hernández a través de un intérprete de español, refiriéndose a los narcotraficantes. "Hacían mucho daño en el país".

A cambio "me ayudó para que la Fiscalía no me investigara", dijo.