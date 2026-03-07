"Va a ser un día increíble": Trump afirma que, después de Irán, Cuba será la siguiente "en caer"

Al día siguiente de que Cuba se viera paralizada por otro apagón nacional de 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el país era el siguiente objetivo de su administración, afirmando que era "solo cuestión de tiempo" antes de que se produjera un cambio en la isla.

El jueves, frente a Lionel Messi, Luis Suárez y las demás estrellas del Inter de Miami, con aspecto incómodo, Trump le aseguró al dueño del equipo de fútbol, el magnate cubano Jorge Mas, que pronto estarían "celebrando lo que está pasando en Cuba", y añadió que las autoridades cubanas "quieren llegar a un acuerdo. Tan desesperadamente que no tienes idea".

"Va a ser un día increíble", respondió Mas.

Posteriormente, en una conversación con la cadena de noticias estadounidense CNN el viernes, Trump dijo: "Cuba va a caer muy pronto".

El mandatario republicano añadió que los líderes de la isla están negociando un acuerdo y que "va a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona".

Tras admitir que la atención se centraba hoy en Irán, el mandatario republicano añadió: "Tenemos mucho tiempo. Cuba está lista, después de 50 años".

Si bien el plazo exacto no está claro, lo que se desprende de las últimas declaraciones de Trump es que él y su administración pretenden mantener la presión sobre Cuba como parte clave de sus planes en la región.

ADALBERTO ROQUE/AFP vía Getty Images La basura se acumula en las calles de las ciudades y pueblos cubanos, debido a que no hay combustible para movilizar los camiones que la recogen.

La referencia a enviar al secretario de Estado "allá" podría insinuar un posible viaje para negociaciones cara a cara.

Si bien esto parece inicialmente improbable, este ha sido un año de acontecimientos improbables en las Américas, comenzando con la destitución forzosa de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Tras la acción militar estadounidense en Venezuela, Cuba, su aliado regional más cercano, perdió su principal fuente de petróleo.

Bajo la presión de la administración Trump, ninguno de los demás socios energéticos de Cuba, en particular México, ha podido intervenir para cubrir la brecha en el suministro de crudo que dejó Venezuela.

La evidencia de la crisis de combustible es cada vez más evidente a lo largo y ancho de la isla.

Getty Images Las autoridades han permitido a los privados importar combustible para evitar la paralización total de la economía.

Con solo una pequeña parte de los camiones de basura operando, las desperdicios se amontonan en las calles.

Ante el temor de una crisis generalizada de salud pública, algunos residentes han recurrido a quemar montones de desechos por la noche, llenando las calles de humo acre.

Incluso en las zonas más pudientes de la capital, La Habana, la gente ha estado cocinando con leña durante los apagones.

La falta de combustible no solo dificulta el funcionamiento de los automóviles, sino también de los generadores.

Pocos residentes tienen paneles solares o alguna otra opción más allá de la deteriorada red eléctrica de la era soviética. Las plantas termoeléctricas de la isla simplemente no pueden generar suficiente electricidad para el consumo doméstico sin petróleo.

En ese contexto, Trump y Rubio han indicado repetidamente que no es el momento de aflojar la presión sobre la isla.

La presión podría ser una estrategia para debilitar a Cuba en la mesa de negociaciones.

Los críticos afirman que los cubanos de a pie son los más afectados por esta política, no los líderes, y se preguntan si la estrategia está diseñada para provocar algún tipo de levantamiento interno en la isla.

Getty Images En los últimos días, el país ha sufrido nuevos apagones que han dejado a todo el país sin energía eléctrica.

Por su parte, el gobierno cubano no ha confirmado los rumores de conversaciones con la administración Trump.

Se ha informado que el punto de contacto en La Habana ha sido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del anciano líder revolucionario, Raúl Castro.

Dado el sufrimiento que enfrenta el pueblo cubano, el gobierno ha autorizado algunas medidas limitadas para permitir que el sector privado del país importe el combustible que necesita para operar sus negocios.

Sin embargo, los cubanos se muestran escépticos sobre si esto marcará una diferencia significativa en la crisis, ya que a nivel nacional estas importaciones solo representan una fracción de lo que la isla necesita para operar.

Mientras tanto, el turismo, el principal motor económico de la isla, se ha visto afectado, ya que los aviones no pueden reabastecerse de combustible en La Habana.

Air France se ha convertido en la última aerolínea internacional en suspender sus vuelos a Cuba debido a las dificultades.

Como el clima se mantiene templado en Cuba, al menos la gente puede dormir sin electricidad.

Pero a muchos les preocupa cómo reaccionará la gente con las intensas temperaturas del verano sin aire acondicionado ni ventiladores.

