Trump elimina polémica publicación de Truth Social en la que aparecía como Jesús

Ante la creciente indignación, el presidente estadounidense Donald Trump eliminó una controvertida publicación de su red social Truth Social en la que se representaba a sí mismo como una figura similar a Jesús.

La imagen generada por IA, que mostraba a Trump aparentemente curando a un hombre enfermo en una cama de hospital, provocó una fuerte reacción en ambos lados del espectro político estadounidense, incluyendo entre algunos de sus seguidores más fervientes.

La imagen apareció apenas unas horas después de que Trump publicara un extenso mensaje criticando al papa León XIV, quien condenó la operación militar estadounidense e israelí en Irán.

Trump reconoció haber publicado la imagen, y dijo a los periodistas que pensó que era "yo como médico".

"Esto debería eliminarse de inmediato"

La imagen, ahora eliminada, mostraba a Trump, vestido con una túnica blanca, con una mano resplandeciente sobre la frente de un hombre enfermo. Los críticos la compararon con pinturas religiosas que representan a Jesús sanando a los enfermos.

El fondo de la imagen incluía la Estatua de la Libertad, una gran bandera estadounidense ondeando, aviones de combate y un águila, además de una enfermera, una mujer rezando y lo que parecía ser un soldado uniformado.

Varias horas después de que fuera eliminada la imagen, Trump declaró a la prensa que creía que esta lo representaba como médico junto a un trabajador de la Cruz Roja.

"Se supone que es como un médico curando a la gente", dijo. "Y sí que curo a la gente. La curo mucho".

Las críticas a la imagen no se hicieron esperar, incluso de figuras consideradas cercanas a Trump y a su administración.

"Esto debería eliminarse de inmediato", escribió Sean Feucht, un activista cristiano que organiza una serie de eventos religiosos para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU. este año.

"No hay ningún contexto en el que esto sea aceptable", añadió.

EPA El papa León ha hecho llamamientos a la distensión en Medio Oriente en numerosas ocasiones.

Críticas al Papa

Riley Gaines, un destacado activista conservador, escribió: "Dios no debe ser ridiculizado".

Gran parte de las críticas también provinieron de medios de comunicación estadounidenses de inspiración religiosa.

"Esto va demasiado lejos. Cruza la línea", escribió David Brody, periodista de la Christian Broadcasting Network. "Un simpatizante puede apoyar la misión y rechazar esto".

La controvertida imagen se publicó menos de una hora después de otra publicación del presidente estadounidense en la que criticaba al papa León XIII, calificándolo de "débil ante el crimen" y "pésimo en política exterior".

El papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, condenó repetidamente la guerra en Irán, afirmando que había provocado una "violencia absurda e inhumana".

Este lunes, el Papa respondió a las críticas de Trump, diciendo que no le teme a la Casa Blanca ni a "proclamar con firmeza el mensaje del evangelio, que es lo que creo que debo hacer".

En declaraciones a la prensa el lunes, Trump se negó a disculparse.

"El papa León XIV dijo cosas que están mal", afirmó. "Él se oponía rotundamente a lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León XIV no estaría contento con el resultado final".

BBC

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