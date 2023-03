Sube a 36 la cantidad de muertos en accidente de trenes al norte de Grecia

1 de marzo de 2023, 11:56 AM

Kostas Karamanlis, ministro de Infraestructura y Transporte, renunció a su cargo, diciendo en un comunicado: "Cuando ocurre algo tan trágico, es imposible continuar y pretender que no ocurrió".

Pasajeros jóvenes

¿Qué causó el accidente?

Aún no están claras las causas del choque, pero el gobernador regional señaló que los dos trenes estaban circulando por la misma vía.

"Nada funciona. Todo se hace manualmente en la conexión Atenas-Tesalónica. No funcionan ni los indicadores, ni los semáforos, ni los controles de tráfico electrónicos", señaló Kostas Genidounias, presidente de la asociación de conductores de trenes.

"10 segundos de pesadilla"

Una periodista griega que se encuentra en el lugar informó que "no quedaba nada" de los dos primeros vagones del tren de pasajeros .

"Yo no me hice daño, pero me manché con la sangre de otras personas que resultaron heridas cerca de mí", dijo.