Siete claves para entender 'La Odisea' antes del estreno de la película de Nolan

'La Odisea' es un épico relato sobre el regreso a casa de un héroe de la Antigua Grecia. Fue escrito hace miles de años y ha sido reinterpretado en un sinnúmero de ocasiones.

En las últimas décadas, la obra se ha adaptado varias veces para la gran pantalla. Este viernes 17 de julio se estrenará una nueva película dirigida por el británico Christopher Nolan, reconocido por filmes como 'Interestelar' y 'Oppenheimer'.

Pero ¿por qué sigue siendo tan popular hoy en día?

BBC Bitesize explica los principales temas del célebre poema y algunos aspectos del mundo de la Antigua Grecia para llegar preparado al esperado estreno de 'La Odisea', la nueva producción de Nolan.

1. Un poema épico

'La Odisea' es un texto de la Antigua Grecia que narra la historia del héroe ficticio Odiseo y su viaje para regresar a su tierra natal.

Se trata de un poema épico, es decir, una obra extensa que relata las aventuras de un héroe de tiempos remotos.

La palabra "épico" proviene del término griego antiguo epos, que significa "relato", "palabra" o "poema".

El texto original está escrito en verso, por lo que mantiene un ritmo constante, aunque no siempre rima.

La obra está narrada principalmente en tercera persona, mediante un narrador que ofrece al lector acceso a los pensamientos y sentimientos de distintos personajes.

Sin embargo, los libros IX al XII están narrados por el propio Odiseo en primera persona.

Existen cientos de traducciones de 'La Odisea', muchas de ellas con diferencias significativas entre sí.

2. La cuestión homérica

'La Odisea' y otro gran poema épico de la Antigua Grecia, 'La Ilíada', se atribuyen tradicionalmente al poeta Homero.

'La Ilíada' transcurre durante las últimas semanas de la guerra de Troya y se centra en Aquiles, el más importante guerrero de los griegos.

Sin embargo, algunos especialistas sostienen que ambas obras no fueron escritas por una sola persona y que podrían haber sido compuestas por varios autores. Este debate es conocido como la cuestión homérica.

'La Odisea' ha sido traducida en numerosas ocasiones. Se cree, por ejemplo, que existen más de 100 traducciones diferentes al inglés.

La traducción más antigua conocida es una versión en latín realizada por Livio Andrónico en el siglo III a. C.

3. ¿De qué trata?

El poema comienza al final de la guerra de Troya, un conflicto de diez años en el que los griegos combatieron contra los habitantes de Troya, en lo que hoy es Turquía.

Odiseo, rey de Ítaca, luchó durante toda la guerra. Tras la victoria griega, emprende un largo viaje de regreso a casa para reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco.

Sin embargo, las cosas no salen como esperaba.

Durante el trayecto se enfrenta a criaturas mitológicas, desafía a los dioses y pierde a toda su tripulación.

Mientras tanto, en Ítaca, Penélope y Telémaco también afrontan sus propios desafíos.

Penélope está rodeada de pretendientes que buscan ocupar el trono de Odiseo.

Cuando finalmente regresa, Odiseo se disfraza de mendigo y logra recuperar a su familia tras imponerse sobre sus rivales.

4. Más de 12.000 versos

Si pensaba leer 'La Odisea' de una sola sentada, quizá deba replanteárselo.

El poema está compuesto por más de 12.000 versos y alrededor de 121.000 palabras.

El texto original está dividido en 24 cantos y, dependiendo de la velocidad de lectura, puede tomar unas ocho horas completarlo.

Aun así, no es el poema épico más largo jamás escrito.

Ese título le corresponde al Mahabharata, un antiguo texto escrito en sánscrito cuya versión más extensa supera los 200.000 versos y narra la lucha por el poder entre dos grupos de primos, un conflicto que desemboca en la guerra de Kurukshetra.

5. ¿Cuándo fue escrito?

Otro aspecto de la cuestión homérica es que nadie sabe con certeza cuándo ni dónde fue escrito el poema.

Sin embargo, se cree que probablemente fue compuesto en la Grecia continental entre los años 850 y 750 a. C.

La historia, no obstante, está ambientada mucho antes, durante la Edad del Bronce tardía, hacia los siglos XIII o XII a. C.

Inicia donde termina 'La Ilíada' y relata los diez años posteriores a la caída de Troya.

La historia sigue a Odiseo en su travesía por el mar Egeo y otros mares cercanos hasta llegar a Ítaca, una isla situada frente a la costa noroeste de Grecia.

6. Hombres, mujeres, dioses y criaturas

En 'La Odisea' conocemos a Odiseo, rey de Ítaca; a su esposa, Penélope; y a su hijo, Telémaco.

Sin embargo, en el poema no solo aparecen seres humanos. También intervienen numerosos dioses y criaturas mitológicas.

En aquella época se creía que los dioses y las diosas controlaban lo que sucedía en la vida de las personas y que habitaban un palacio entre las nubes, sobre el monte Olimpo.

En la obra también aparecen Poseidón, dios del mar; su hijo Polifemo, un cíclope; Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría; Hades, dios del inframundo; y Helios, dios del Sol.

Los lectores también encuentran personajes femeninos memorables, entre ellos la hechicera Circe, que se enamora de Odiseo, y las sirenas, criaturas mitológicas cuyos cautivadores cantos atraen a los marineros hacia un destino fatal.

Incluso aparece un perro: Argos, que reconoce a su amo Odiseo cuando este regresa a Ítaca, a pesar del disfraz y de los años transcurridos.

7. Los conflictos de Odiseo

El poema aborda varios temas universales.

El viaje de Odiseo muestra cómo la inteligencia puede imponerse a la fuerza física, pero la obra también explora la separación, la lealtad y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo para alcanzar un objetivo.

A lo largo de la historia, Odiseo cede en ocasiones a la tentación. Sin embargo, nunca pierde de vista su propósito de regresar a casa.

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