Quiénes son los hombres más poderosos de China ahora

23 de octubre de 2022

EPA Los hombres han sido seleccionados en efecto por el presidente Xi Jinping.

El Partido Comunista chino (PCCh) ha revelado quiénes serán los hombres que liderarán China los próximos cinco años.

Estos siete miembros del Comité Permanente del Buro Político equivalen a un gabinete presidencial.

Se les considera la élite de la élite dentro del partido. Ascender a la cima requiere con frecuencia no solo un historial político estelar, sino también habilidad para manejar rivalidades internas.

No es poco habitual ver grandes reestructuraciones en el Comité Permamente al término de cada mandato y esta vez no ha sido distinto.

Elegidos en efecto por el presidente Xi Jinping, la mayoría de nombres son nuevos en el equipo aparte de Zhao Leji y Wang Huning.

No hay mujeres entre los nuevos 24 miembros del buró político, desde donde se perfila el comité permanente. Sun Chunlan, la viceprimera ministra del Consejo de Estado con décadas de experiencia, ha sido la única mujer en el último buro político, pero se ha retirado a los 72 años.

Análisis - Stephen McDonell, corresponsal de China

Lo primero y más obvio es que Xi Jinping sigue a cargo y continuará tanto como quiera o hasta que alguna convulsión política desconocida en el futuro lo desplace.

Nadie esperaba seriamente que el resultado de este congreso fuera otro que la continuación de Xi como "centro" del Partido Comunista.

De hecho, su nuevo equipo está completamente lleno de sus allegados leales. No se ha incluido a nadie con la más mínima perspectiva distinta a la de Xi.

El nombramiento más extraordinario ha sido el de Li Qiang como primer ministro, el líder número 2 del país, y por lo tanto quien gestionará la economía de China.

Pero al colocar a la persona encargada del desastroso confinamiento de Shanghai (con su signficativa escasez de alimentos para 10 millones de personas) como gestor económico, se manda la señal de que la lealtad a Xi supera a la capacidad.

El PCCh se enorgullecía de basarse en la meritocracia, pero este nombramiento parece ir contra eso.

O peor, le parecerá a algunos que Xi no tiene un conocimiento sólido de la actividad económica y lo que se requiere para alcanzarlo. O al menos no lo ve como prioritario.

Para Xi, la disciplina en el partido y el apoyo nacionalista al país bajo su cargo va primero y todo lo demás es secundario.

A pesar del enorme daño que la estrategia de "covid cero" inflinge en la vida de las personas, la consolidación del compromiso con esta política, sin un salida clara, parece confirmar esto.

Una vez más, no hay mujeres en el comité de siete hombres en la cima del poder chino. Nunca ha habido una mujer en este comité y Xi Jinping no ha roto con esto. La única excepción fue Madame Mao durante el período de la Banda de los Cuatro, pero esa posición no era oficial.

Esto será una decepción para muchos, pero no una sorpresa.

La cima del poder chino

Estos son los hombres que, liderados por Xi Jinping, concentrarán el mayor poder político en China.

Reuters Li Qiang

Li Qiang

Edad: 63

Cargo político actual: secretario del partido en Shanghai

Visto como uno de los colegas en quien Xi más confía, Li trabajó en condados pequeños en la provincia de Zhejiang. Cuando Xi fue elegido líder del partido en Zhejiang, Li se desempeñó como su jefe de personal.

El manejo de su equipo durante el confinamiento en Shanghai a comienzos de año fue contencioso y sus residentes lo criticaron. Había especulaciones sobre si esto pudo haber afectado su futuro político.

Pero con este nombramiento, está claro que su lealtad a Xi le ha situado en buena posición. Los títulos de los miembros del Comité Permamente serán confirmados el próximo año y muchos creen que Li se convertirá en el próximo primer ministro, el segundo a cargo después de Xi.

Reuters Zhao Leji

Zhao Leji

Edad: 65

Cargo político actual: secretario de la Comisión Central del Comité Disciplinario

Zhao es considerado como una estrella emergente dentro del liderazgo chino y tiene vínculos cercanos a la provincia de Shaanxi, al igual que Xi.

Tras entrar al gobierno provincial de Qinghai, ascendió rápidamente y se convirtió en gobernador con 42 años, la persona más joven en convertirse en gobernador provincial.

Como jefe del organismo anticorrupción, Zhao es responsable de mantener la discipina dentro del partido y ha reportado a altos funcionarios por aceptar sobornos a través de los años.

Reuters Wang Huning

Wang Huning

Edad: 67

Posición política actual: primer secretario del Secretariado del Partido Comunista

Antiguo académico y profesor, Wang ascendió posiciones tras atraer la atención de políticos mayores. Fue recomendado al entonces presidente Jian Zemin y promovido como su consejero.

Como teórico político del partido, Wang es considerado como el cerebro detrás de muchos conceptos del Partido Comunista, incluyendo la ideología de tres líderes: la Triple representatividad de Jiang Zemin, la Perspectiva científica sobre el desarrollo de Hu Jintao y el Pensamiento de Xi Jinping.

La ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta de China también se le atribuye a sus ideas.

Se dice que Wang tiene buenas relaciones con todas las facciones del partido.

Reuters Cai Qi

Cai Qi

Edad: 66

Posición politica actual: alcalde de Pekín

Aliado cercano a Xi, Cai ha trabajado bajo el líder chino en las provincias de Fujian y Zhejiang y le ha rendido absoluta lealtad.

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín a comienzos de año, en plena pandemia, fue vista dentro del partido como un éxito y dejó una buena impresión suya.

Sin embargo, también ha generado polémica cuando lanzó un plan en 2017 para reducir la población de la capital, que en efecto desplazó a muchos asalariados bajos fuera de la ciudad.

Reuters Ding Xuexiang

Ding Xuexiang

Edad: 60

Posición política actual: director de la Oficina de la Secretaría General de la Oficina Presidencial

El ingeniero Ding comenzó su carrera política en un centro de investigación en Shanghai afiliado al gobierno.

Aunque le faltaba experiencia como secretario del partido a nivel provincial o gobernador, normalmente considerada como esencial para ascender al poder, se convirtió en secretario de Xi en 2007.

Desde 2014 ha sido jefe de la oficina presidencial, actuando en efecto como jefe de personal de Xi.

Férreo defensor del Pensamiento Xi Jinping, es uno de sus ayudantes más fiables. Ha acompañado al líder chino en varios viajes en China y en el extranjero.

Los observadores dicen que quizás haya pasado más tiempo con Xi que cualquier otro funcionario en años recientes.

Reuters Li Xi

Li Xi

Edad: 66

Posición política actual: secretario del partido en la provincia de Guangdong

Leal a Xi y con vínculos cercanos a la familia del líder chino, Li es visto como un solucionador de crisis tras gestionar un escándalo en la provincia de Liaoning sobre datos económicos falsificados en 2017.

Fue líder del partido en la importante ciudad de Yanan, usada por Mao Zedong como sede del partido durante la Segunda Guerra Mundial y donde Xi pasó siete años de duro trabajo.

En Guangdong, Li impulsó el desarrollo de la industria tecnológica y la reforma económica. También promovió nuevas políticas de comercio e integración regional en la zona.

