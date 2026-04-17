Qué se sabe del acuerdo de cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano anunciado por Trump

Un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor a las 21:00 (hora local) el jueves.

El presidente libanés, Joseph Aoun, elogió el acuerdo, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo calificó de "una oportunidad histórica" para la paz.

No obstante, el anuncio del cede el fuego parece haber tomado a Israel por sorpresa, según se informa, incluso dentro del propio gabinete de seguridad del gobierno.

La opinión pública israelí también ha reaccionado negativamente al acuerdo, con muchos manifestando su escepticismo al respecto.

En su publicación Trump no mencionó a Hezbolá, el grupo militante libanés respaldado por Irán con el que Israel ha estado intercambiando disparos durante las últimas seis semanas.

Sin embargo, en una publicación posterior en Truth Social, Trump instó al grupo a respetar el cese el fuego.

"Espero que Hezbolá se comporte bien y con responsabilidad durante este importante período", escribió Trump.

"Será un gran momento para ellos si lo hacen. ¡Basta de muertes! ¡Necesitamos paz!".

En Líbano, la población salió a las calles para celebrar, mientras que grandes grupos se desplazaron en caravanas de vehículos hacia sus hogares en la región sur del país, intensamente bombardeada por Israel desde principios del mes pasado.

Tras el anuncio, Donald Trump invitó al primer ministro israelí y al presidente libanés a la Casa Blanca para continuar las conversaciones.

¿Qué dice el acuerdo?

Los términos del acuerdo especifican que el alto el fuego durará 10 días, con la posibilidad de que se prorrogue de mutuo acuerdo si las negociaciones muestran avances.

Según información adicional proporcionada por el Departamento de Estado de EE.UU.:

Israel conserva su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso.

Líbano debe tomar medidas efectivas para impedir que Hezbolá y otros grupos armados no estatales perpetraran ataques contra objetivos israelíes.

Las partes involucradas reconocen que las fuerzas de seguridad libanesas tienen la responsabilidad exclusiva de la seguridad del país.

Israel y Líbano solicitaron a EE.UU. que continúe facilitando conversaciones directas con el objetivo de "resolver todos los asuntos pendientes".

Reuters Tras el anuncio del cese del fuego, la población de Líbano salió a las calles para celebrar

¿Qué han dicho las distintas partes al respecto?

Los líderes de Israel y Líbano recibieron con satisfacción la tregua. Netanyahu la calificó como una "oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz histórico".

A pesar de las palabras de Netanyahu, se informa el anuncio del acuerdo de alto el fuego ha tomado a Israel por sorpresa.

Un medio israelí ampliamente respetado describió esta noche que Netanyahu convocó una reunión del gabinete de seguridad con apenas cinco minutos de aviso, poco antes de que se anunciara el alto el fuego.

Las filtraciones de esa reunión dicen que los ministros no tuvieron la oportunidad de votar sobre el alto el fuego.

"Un alto el fuego debe concederse desde una posición de fuerza para servir a los intereses nacionales de Israel", dijo el exjefe del Estado Mayor de las FDI y jefe del partido Yashar, Gadi Eisenkot.

"Se ha desarrollado un patrón en el que se nos imponen altos el fuego – en Gaza, en Irán y ahora en Líbano. Netanyahu no sabe cómo convertir logros militares en avances diplomáticos".

Para muchos, este es otro ejemplo de Netanyahu cediendo ante las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de detener los combates, incluso cuando los términos o el momento no son lo que Israel desea.

La corresponsal de la BBC en Nahariya, Israel, Lucy Williamson, señala que en el terreno —y en todo el país— hay escepticismo sobre por qué Netanyahu ha firmado la tregua.

"Siento que el gobierno nos mintió", expresó Gal, un estudiante de Nahariya. "Prometieron que esta vez terminaría de otra manera, pero parece que una vez más nos dirigimos hacia un acuerdo de alto el fuego que no resuelve nada."

"Le dimos una oportunidad al gobierno libanés y no cumplieron el acuerdo; no desarmaron a Hezbolá", opinó Maor, un camionero de 32 años cuya casa fue alcanzada por un cohete el año pasado.

"Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Es una pena que se detuvieran. Esta vez parecía que habían alcanzado logros significativos."

Aunque Netanyahu dio su beneplácito a la tregua, también dejó claro que haría pocas concesiones sobre el terreno.

Resaltó que Hezbolá había insistido en dos condiciones: la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano y un principio de "silencio por silencio".

"No acepté ni lo primero ni lo segundo", dijo. "Estas dos condiciones no se cumplen. Permanecemos en Líbano en una zona de seguridad más densa [...] Estamos allí, y no nos vamos."

Getty Images Varias zonas han sido demolidas en el sur del Líbano para crear lo que Israel describe como una "zona de amortiguamiento".

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, expresó su esperanza de que el acuerdo permita a los desplazados por el conflicto regresar a sus hogares.

Hezbolá también manifestó su disposición a participar en el alto el fuego, pero exigió que este incluya "un cese total de los ataques" en todo el Líbano y "la prohibición de la libertad de movimiento para las fuerzas israelíes".

Aunque el grupo respaldado por Irán está profundamente integrado en Líbano, no forma parte del aparato de seguridad del gobierno libanés.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán celebró el alto el fuego, y su portavoz, Esmail Baghaei, expresó su "solidaridad" con Líbano. Teherán había insistido en que su propio alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos debía incluir al Líbano, mientras que Estados Unidos e Israel lo negaron.

El secretario general de la ONU, António Guterres, elogió el papel de Estados Unidos en la facilitación del alto el fuego e instó a todas las partes a "respetar plenamente" y "cumplir con el derecho internacional en todo momento".