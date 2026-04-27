Qué beneficios tiene beber agua tibia según la medicina tradicional china

"Me lo encontré en mis redes sociales y aparecía un video detrás de otro... Pensé: ¿por qué no intentarlo?", dice Maryam Khan, de 21 años.

No se trata de una rutina de ejercicios extenuante ni de un costoso elixir para el cuidado de la piel; la tendencia que Khan y muchos otros están probando es simple: beber agua caliente por la mañana.

Los beneficios para la salud de beber agua caliente o tibia se han promovido durante miles de años en sistemas holísticos como la medicina tradicional china y el Ayurveda, originario de la India.

Pero esta práctica ancestral ha alcanzado una nueva audiencia global tras arrasar en las redes sociales a principios de año.

Videos de TikTok e Instagram con millones de visualizaciones están etiquetados con las frases "newly Chinese" y "Chinamaxxing". En ellos aparecen principalmente jóvenes bebiendo agua tibia, desayunando alimentos calientes y comenzando el día con estiramientos.

Pero, ¿pueden estos sencillos hábitos de vida mejorar realmente la salud?

Conservación de energía

Una creencia fundamental de la medicina tradicional practicada por millones de personas en China es que la energía, o Qi, circula por el cuerpo y que la enfermedad se produce cuando este flujo se bloquea o se desequilibra.

Quienes la defienden creen que beber agua tibia —enfriada a 40-60 °C para evitar quemaduras en la boca o la garganta— potencia y conserva el Qi y, a su vez, mejora la salud y la longevidad.

"Imagínanlo como una casa", dice el profesor Shun Au (歐舜英), investigador de la medicina tradicional china. Él explica que, según este sistema de salud holístico, comer alimentos fríos es como una corriente de aire que entra por la casa.

Esta teoría sustenta otros consejos de la medicina tradicional china, como usar pantuflas calientes en casa y empezar el día con un desayuno caliente.

Maryam Khan Una rutina matutina tradicional puede ofrecer un momento de atención plena en un día ajetreado, dice Maryam Khan.

Estos hábitos fueron la puerta de entrada a la medicina tradicional china para Khan, una asistente de arquitectura que actualmente vive en Londres y que descubrió esta tendencia en TikTok.

Khan afirma que siente beneficios al comenzar el día con Tai Chi —que combina movimientos lentos y fluidos, respiración profunda y meditación— y al sustituir su café habitual por agua tibia.

"Al tomar cafeína inmediatamente, no me daba cuenta de que después me sentía bastante mareada", comenta.

"Entonces empecé a beber agua caliente sola, a veces con menta, limón... y sí que me sentía más fresca", añade.

¿Por qué la gente recurre a la medicina tradicional?

El interés de las generaciones más jóvenes por los consejos sobre el estilo de vida tradicional chino refleja una creciente tendencia social, afirma la Dra. Shyama Kuruvilla, directora interina del Centro Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Incluso en Europa, se han realizado estudios poblacionales... uno en Alemania muestra que el 70% de la población, o incluso más, utiliza alguna forma de medicina tradicional complementaria e integrativa. Y en algunos países, como China e India, podría superar el 90%", explica.

Algunos defensores desconfían de la medicina moderna, una mentalidad que podría haberse visto impulsada por la pandemia de covid. Un estudio estadounidense indica que la confianza en los médicos y hospitales disminuyó de más del 70% en 2020 a aproximadamente el 40% en 2024 entre los encuestados.

Otras personas pueden carecer de acceso a la medicina biomédica o utilizar la medicina tradicional como una alternativa más económica.

Y algunas se sienten atraídas por la medicina tradicional porque ofrece un enfoque personalizado y holístico. Hábitos como beber agua tibia pueden ser un punto de partida para acceder a sistemas de salud que promueven el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el entorno.

Estos sistemas también tienen un profundo significado cultural, espiritual e histórico para muchas personas.

"Muchos practicantes de medicina tradicional y miembros de comunidades indígenas dirían: 'Hemos usado esto durante milenios... hemos visto que ayuda a la gente'", afirma Kuruvilla.

El centro mundial de medicina tradicional de la OMS evalúa la evidencia para brindar orientación a quienes diseñan políticas y a los pacientes.

Es una tarea titánica, ya que actualmente menos del 1% de la financiación mundial para la investigación en salud se destina a la investigación en medicina tradicional, señala.

"Existe una gran necesidad de mejorar la base de evidencia", añade.

Antes de probar la medicina tradicional, los pacientes deben consultar con su médico para asegurarse de que sea segura en el contexto de su atención médica general, recomienda la experta de la OMS.

¿Pero qué hay de beber agua caliente en particular? Si bien la OMS no tiene ninguna guía específica, Kuruvilla explica que depende de la temperatura del agua, la cantidad que se beba y las condiciones de salud de cada persona.

"Se trata de... evidencia y equilibrio", enfatiza.

Lo que dice la ciencia

Beber agua tibia a primera hora de la mañana puede ofrecer algunos beneficios, afirma la Dra. Rosy Brooks, médica de cabecera y especialista en medicina de la longevidad.

"Tiene un ligero beneficio en la digestión y ayuda a aliviar el estreñimiento", añade.

Además, existen algunas evidencias que sugieren que el agua tibia puede ayudar a calmar los espasmos en el esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago, explica.

"Tampoco hay evidencia de que el agua fría sea perjudicial para la salud", afirma la Dra. Selina Gray, médica de cabecera y especialista en estilo de vida de Dr Helen Medical, una clínica privada en Reino Unido.

También subraya que, a pesar de algunas afirmaciones en redes sociales, no hay evidencia de que beber agua tibia pueda quemar grasa, acelerar el metabolismo o "desintoxicar" el cuerpo.

"Si alguien prefiere el agua tibia y eso le anima a beber más, estupendo, pero no es un atajo metabólico", concluye. Gray, que creció en Singapur rodeada de medicina tradicional china, dice que aún puede oír a su madre diciéndole que bebiera agua caliente para calentar el cuerpo.

"Estas tradiciones ofrecen rutinas que se sienten naturales, más accesibles y significativas desde una perspectiva cultural", añade.

Una oportunidad para bajar el ritmo

Aunque la evidencia sobre el consumo de agua tibia es escasa, las investigaciones sugieren que otras prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas.

Un desayuno caliente preparado con ingredientes naturales puede ser nutricionalmente más completo que un tazón de cereales fríos.

Si bien no hay evidencia de que tener los pies fríos cause enfermedades, sentirse abrigado y cómodo puede ayudar a relajarse y dormir mejor.

Además, estudios modestos pero de buena calidad han encontrado que los ejercicios tradicionales chinos de Tai Chi y Qigong pueden mejorar la fuerza, la movilidad y reducir el estrés.

Profesor Shun Au El concepto de retener el "Qi" o la energía es una creencia fundamental de la medicina tradicional china.

"A menudo, en nuestra vida diaria, nuestra mente va a mil por hora... nuestro cuerpo y nuestra mente están en dos lugares distintos", afirma Au, experto en medicina china.

"La idea principal de la meditación, el Qigong y el Tai Chi es precisamente ralentizar esto", añade.

Aunque la Dra. Brooks no cree que beber agua caliente tenga grandes beneficios para la salud, admite que podría ser útil a nivel psicológico.

"Es una especie de rutina... te da ese tiempo para ti misma que a menudo olvidamos en nuestro ajetreado mundo", agrega.

Khan comenta que ha notado un impacto positivo en su salud mental y que beber agua caliente por la mañana es una forma de dedicarse un momento a sí misma.

"Lo veo como una oportunidad para bajar el ritmo, asimilarlo todo y empezar el día con intención".