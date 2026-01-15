“Por qué hoy abrazo al hombre que mató a mi hijo hace 5 años”

Joan Scourfield entiende por qué a la gente le resulta extraordinario verla abrazar al hombre que causó la muerte de su hijo.

James Hodgkinson nunca se recuperó de la grave lesión en la cabeza que sufrió tras recibir un puñetazo y caer al suelo en Nottingham, 175 kilómetros al norte de Londres.

Ahora, su madre, que es enfermera en Derby, apoya al hombre que le propinó ese golpe mortal en 2011.

Su historia de perdón ante una tragedia desgarradora se ha convertido en una obra de teatro cuyas entradas se agotaron tanto en Londres como en Nueva York.

Joan Scourfield El hijo de Joan, James Hodgkinson, estaba estudiando para ser paramédico cuando falleció a los 28 años.

Joan cuenta que James, de 28 años, era un hijo cariñoso que soñaba con ser paramédico y disfrutaba los deportes de aventura como el wakeboard (esquí acuático).

“Su adrenalina por los deportes era una gran preocupación para ella. La gente le decía: 'haremos una carrera para recaudar fondos', y él lo hacía vestido en un traje de sumo”, cuenta.

James murió tras ir disfrazado a ver un partido de críquet en el que jugaba Inglaterra en julio de 2011.

Su grupo fue a un bar del centro, donde un borracho desconocido les robó uno de sus sombreros de pirata.

James recibió un puñetazo en el caos que siguió y murió nueve días después.

Jacob Dunne, que entonces tenía 19 años y era residente de The Meadows en Nottingham, se declaró culpable por homicidio involuntario en un tribunal.

En noviembre de 2011, fue condenado a 30 meses en una institución para delincuentes juveniles.

“La gente recibía una pena mayor por robar un televisor y la explicación era que 'eso sí era con intención'", dice Joan.

“Pensé que la vida de James valía más... ¿qué justicia recibió?”, se preguntaba.

Joan Scourfield James murió a causa de las heridas que sufrió tras recibir un puñetazo y caer, golpeándose la cabeza contra el suelo.

Del odio al perdón

Pero 14 años después, Joan describe a Jacob como un amigo y a veces queda con él para comer o tomar un café.

Ambos han unido fuerzas para denunciar los peligros de los ataques de “un solo golpe” y los beneficios de lo que se conoce como justicia restaurativa.

La justicia restaurativa es una oportunidad voluntaria para que la víctima y el agresor compartan cómo les ha afectado el delito, ya sea cara a cara, por escrito o mediante entrevistas grabadas.

Ese proceso les dio a Joan y a su exmarido, David, la oportunidad de escribirle a Jacob mientras aún cumplía condena.

La pareja quería que les explicara por qué asestó el puñetazo fatal que le quitó la vida a su hijo.

BBC Jacob Dunne, el responsable de la muerte de James, conoció a Joan gracias a un programa de justicia restaurativa existente en Reino Unido.

Joan describe cómo esas cartas finalmente llevaron a una tensa reunión cara a cara con Jacob después de que él saliera de la cárcel.

“Solo lo había visto en la foto policial, así que esperaba que entrara una persona malvada, pero me encontré a un joven vulnerable “, relata.

La mujer dice que a Jacob le sorprendió que le preguntara qué iba a hacer con su vida.

“No quería que entrara y saliera de la cárcel, que empeorara cada vez más, y que otras familias sufrieran lo mismo que yo”, agrega.

“Me preocupaba por él, porque quería que dejara la violencia”, añade.

Joan le dijo entonces a Jacob que lo perdonaba y se ofreció a darle una referencia que le cambiaría su vida.

“Dijo que iba a la universidad por nosotros”, cuenta.

“Le respondí: 'No vayas a la universidad por nosotros, si vas a la universidad, irás por ti mismo'", asegura que le dijo.

“No siento la misma amargura, porque siento que hemos hecho más por Jacob que si hubiera pasado 20 años en prisión”, comenta.

“Le pedí que abandonara sus amistades y que cambiara su vida. Eso era mucho pedir para cualquiera, ¿no?”, apunta.

Nottingham Playhouse Joan y su esposo, David, se han sentado junto a Jacob en los escenarios luego de las presentaciones de la obra que está inspiraba en su caso.

Jacob se graduó con honores como licenciado en criminología en la Universidad de Nottingham Trent y publicó un libro titulado Right from Wrong: My Story of Guilt and Redemption (“Del bien y el mal: mi historia de culpa y redención”).

Posteriormente, el galardonado dramaturgo británico James Graham adaptó ese libro en una obra titulada Punch, que regresa al teatro Nottingham Playhouse este año, tras sus presentaciones en el Apollo de Londres y en el Samuel J. Friedman de Nueva York.

Joan dice que fue extraño ver su papel interpretado por la actriz Julie Hesmondhalgh, conocida por su participación en la célebre serie británica Coronation Street.

“Algunas escenas son, obviamente, muy dolorosas, como el momento en que retiran la máquina de soporte vital al hijo. También lo es conocer a Jacob y hablar de James. Resulta muy duro escuchar todo eso de otra persona”, admite.

Nottingham Playhouse/Marc Brenner La reconocida actriz inglesa Julie Hesmondhalgh (izq) interpreta a la madre de James en la obra Punch.

Joan y Jacob han aparecido juntos en el escenario para sesiones de preguntas y respuestas después de algunas presentaciones.

La mujer admite que a los espectadores les resulta extraordinario verlos abrazarse.

“Lo es, pero tengo que seguir adelante y no quería que el dolor me consumiera, y esta es mi manera de seguir adelante: sacar algo bueno del dolor”, explica.

“Otras personas de su pandilla han cambiado sus vidas gracias a esto, así que seguro que algo bueno está saliendo”, afirma.

Ahora Joan, que vive en South Derbyshire, quiere que se ofrezca justicia restaurativa de forma rutinaria a las víctimas y a los autores de crímenes traumáticos, y está convencida de que su hijo lo aprobaría.

“Creo que James se sentiría honrado y asombrado, porque él era uno de los que ayudaba a los jóvenes, así que para mí eso es cerrar el círculo”, concluye.

