Occidente prepara ayuda militar sin precedentes para el gobierno ucraniano

"Necesito municiones, no un viaje", dijo el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazando la oferta de ayuda de Estados Unidos para evacuarlo de Ucrania.

Y su pedido fue aparentemente escuchado por la comunidad internacional.

Mientras continúa la invasión rusa a Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero, varios países prometieron apoyo enviando armamento al país, una medida que no tiene precedentes.

¿Quiénes decidieron enviar ayuda? ¿Cuánto prometieron mandar? Y ¿por qué Alemania cambió de postura?

En números

Este sábado, Estados Unidos, Alemania, Australia y los Países Bajos anunciaron envíos de armas para contribuir al esfuerzo bélico de Ucrania contra Rusia.

El Departamento de Estado de EE.UU. se comprometió a despachar unos US$350 millones en armas, incluidos misiles antitanque Javelin, sistemas antiaéreos y chalecos antibalas.

Reuters Un soldado ucraniano portando un arma en Járkiv, en el este del país.

Por su parte, el gobierno alemán dijo que suministraría a Ucrania con 1.000 lanzagranadas antitanque y 500 misiles Stinger en caso de emergencia.

Países Bajos anunció el despliegue de 50 armas antitanque Panzerfaust-3 y 400 cohetes.

Los dos últimos países están considerando enviar un sistema de defensa aérea conjunto Patriot a un grupo de batalla de la OTAN en Eslovaquia.

Suecia, caracterizada por su habitual rol de país neutral y mediador en los conflictos, también anunció este domingo que enviará ayuda militar a Ucrania, la primera vez que hace algo así desde 1939 cuando la Unión Soviética invadió Finlandia. El despacho incluirá 5.000 cascos, 5.000 chalecos antibalas y 5.000 armas antitanque, además de 135.000 raciones de alimentos para los soldados, indicó la primera ministra, Magdalena Andersson.

Por su parte, Canadá prometió un envío adicional a Ucrania de US$ 19,6 millones en ayuda militar no letal (cascos, chalecos antibalas, máscaras de gas y equipos de visión nocturna) que complementará a un primer despacho ya anunciado de US$ 5,5 millones.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el domingo que la UE, por primera vez en su historia, "financiará la compra y entrega de armas y otros equipos a un país bajo ataque".

Mientras, la OTAN comenzó a desplegar más fuerzas en Europa del Este "para responder rápidamente a cualquier contingencia".

Por último, Australia anunció el domingo que financiará el suministro de armas letales a Ucrania para ayudarla a luchar contra las fuerzas rusas. Pero no ofreció más detalles sobre esa asistencia.

Cambio de postura

El anuncio de Alemania de enviar armas a Ucrania en un cambio histórico en su política de ayuda militar.

Hasta el sábado, Alemania tenía una práctica de larga data de bloquear el envío de armas letales a las zonas de conflicto.

Pero esto cambió.

Reuters "La agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era", dijo el sábado el canciller alemán Olaf Scholz.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo el sábado que la invasión rusa a Ucrania marcó un punto de inflexión.

"La agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era. Amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación, es nuestra obligación apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades en la defensa contra el ejército invasor de Vladímir Putin", declaro el canciller, Olaf Scholz.

El gobierno de coalición de tres partidos de Alemania, compuesto por socialistas, liberales y verdes, enfrentó desafíos para formular una respuesta coherente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Pero aquellas figuras públicas que en el pasado expresaron simpatía por Moscú se han quedado calladas o han dicho que estaban equivocadas.

Mientras tanto, los alemanes se sorprendieron por las acciones del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania y exigieron que su gobierno tome medidas más duras contra el Kremlin.

"Nuestro mundo es diferente después de la guerra de agresión de Putin. Si bien estamos atónitos por esta violación del derecho internacional, no somos impotentes", publicó la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Twitter.

"Es por eso que ayudaremos a los soldados ucranianos que luchan por su país con armas antitanque y misiles Stinger", añadió.

Getty Images Alemania es es uno de los más grandes productores de armas en el mundo.

Alemania es uno de los principales productores y exportadores de armas del mundo, con un aumento de las ventas del 21 % entre 2016 y 2020, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Sus principales clientes fueron Corea del Sur, Argelia y Egipto, detalla la agencia alemana Deutsche Welle.

Ucrania también le compra armamento a Alemania.

En 2020 y hasta la primera mitad de 2021, Alemania aprobó 97 exportaciones por un total de US$5,8 millones, según informes del gobierno.

Estas eran en su mayoría armas de mano y dispositivos de comunicación.

