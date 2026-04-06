Nueva víctima de Ted Bundy fue identificada 51 años después de su muerte

Las autoridades de Utah, en Estados Unidos, han cerrado formalmente un caso que llevaba 51 años sin resolverse.

Lo lograron tras utilizar una nueva tecnología de ADN para identificar a una adolescente como víctima del asesino en serie Ted Bundy.

Laura Ann Aime, de 17 años, desapareció tras salir de una fiesta en la noche de Halloween de 1974.

Su cuerpo fue descubierto aproximadamente un mes después por unos excursionistas en el cañón American Fork.

La Oficina del Sheriff del condado de Utah anunció el miércoles que las nuevas pruebas "confirmaron de manera irrefutable que las muestras de ADN recuperadas del cuerpo de Laura verificaban la presencia de ADN perteneciente a Bundy".

Entre febrero de 1974 y febrero de 1978, Bundy asesinó al menos a 30 mujeres. También fue vinculado a muchos más asesinatos en todo el país.

Antes de ser ejecutado en Florida en 1989, Bundy confesó el asesinato de Laura.

Un caso que permanecía abierto

Getty Images Theodore Bundy, sentado en el tribunal, acusado de los asesinatos de dos estudiantes.

Sin embargo, como no quiso dar explicaciones ni ofrecer detalles sobre su participación en la muerte de la joven, el Departamento del Alguacil decidió "mantener el caso abierto hasta que los investigadores pudieran demostrar (que él era el asesino) sin sombra de duda", declaró el propio sheriff en un comunicado.

"Este caso queda ahora oficialmente cerrado", afirmó el alguacil del condado de Utah, Mike Smith, durante una conferencia de prensa, según informó el diario The Salt Lake Tribune.

El sheriff añadió que, si Bundy siguiera con vida, los fiscales solicitarían la pena de muerte para él.

Bundy figura entre los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos.

Inició su ola de crímenes atacando a sus víctimas en toda la región del noroeste del Pacífico. Posteriormente, perpetró asesinatos en Colorado, Utah y Florida.

En el momento de la muerte de Laura, Bundy residía en Salt Lake City y cursaba estudios de Derecho en la Universidad de Utah.

El comunicado del sheriff describe a Laura como una joven de "espíritu libre y extrovertido, a quien le gustaban las actividades al aire libre y compartía una gran pasión por la equitación, la caza y el cuidado de sus numerosos hermanos".

Bundy solía abordar a mujeres en lugares públicos, donde se ganaba su confianza mediante su encanto personal o fingiendo una lesión para luego atraerlas hacia zonas apartadas y asesinarlas.

Fue detenido por primera vez en 1975 por el secuestro de una mujer y condenado a 15 años de prisión.

En 1977 logró escapar saltando por la ventana de la biblioteca de la cárcel. Fue recapturado durante ocho días y luego escapó de nuevo, continuando con sus asesinatos hasta que finalmente lo atraparon en 1978.

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