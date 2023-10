"No vamos a abandonar a nuestra gente": Monjas peruanas que no quieren irse de Gaza

Pedraza Ruiz señaló que se trata en total de nueve personas: cuatro peruanos, incluyendo una niña de 6 años, y sus familiares. Sin embargo, las dos monjas peruanas dijeron a BBC Mundo que no abandonarán Gaza .

Hermana María del Pilar, en un mensaje grabado enviado desde Gaza hace unos días usted decía que en la parroquia no tenían agua corriente ni electricidad. ¿Cuál es la situación en este momento?

Acá somos unas 600 personas. Como todo el resto del pueblo no tenemos agua. Pero tenemos un pozo de agua natural, utilizamos esa agua para los baños, etc... no sabemos cuánto va a durar. Y hemos comprado agua mineral para que la gente pueda beber, al triple del precio usual.