Millones de teléfonos recibieron alerta sobre terremotos en Venezuela antes de que se sintieran

Getty Images Los celulares alertaron a millones de venezolanos sobre lo que ocurría.

La escena se repitió con pequeñas variaciones en hogares, comercios y empresas de toda Venezuela: una campanita repica con insistencia en el celular, las personas la oyen, miran la pantalla y, luego de una breve incertidumbre, abandonan el lugar para protegerse. Segundos más tarde, todo empieza a temblar.

Así fue como el sistema de alerta de terremotos de Google avisó a millones de venezolanos sobre el doble terremoto que se produjo en ese país el pasado 24 de junio.

El aviso de terremoto fue enviado a 11,4 millones de personas en Venezuela quienes, según el gigante tecnológico, dispusieron de un lapso que varió entre pocos segundos hasta dos minutos para reaccionar antes de sentir la arremetida del poderoso sismo de magnitud 7,2 que, segundos más tarde, fue seguido por otro de magnitud 7,5.

En ese contexto, y dado que Venezuela no cuenta con un sistema nacional de alerta temprana para este tipo de evento, es probable que el sistema de Google haya ayudado a prevenir muertes y lesiones.

¿Cómo funciona?

Millones de pequeños sismómetros

Getty Images Las alertas se distribuyeron a través de un sistema de Android.

En un artículo publicado en 2025 por Marc Stogaitis, ingeniero de software principal de Android, se explica cómo Google ha trabajado para desarrollar un sistema de alerta temprana de terremotos (EEW, por sus siglas en inglés) valiéndose de las mediciones que pueden obtener de la red global de teléfonos Android.

"El acelerómetro de un teléfono Android -el mismo sensor que gira la pantalla cuando se coloca el dispositivo de lado- también puede detectar el movimiento del suelo provocado por un terremoto", explica en el texto.

Ese instrumento, según señala, sirve para detectar la onda P inicial de un terremoto y envía una señal al servidor de detección sísmica de Google.

Al existir millones de teléfonos con Android alrededor del mundo, el sistema se alimenta con la información procedente de los aparatos ubicados en la zona afectada, lo que permite a Google estimar la ubicación, el alcance y la intensidad de los sismos. Y entonces envían las alertas a todos los aparatos Android en la zona afectada.

La ventaja de que los acelerómetros midan las ondas P reside en que estas viajan a una velocidad mayor y son menos destructivas que las ondas secundarias -también llamadas ondas S- generadas por un sismo. Esto permite ganar un tiempo valioso.

El único requisito es que los teléfonos que captan estas ondas tienen que estar inmóviles.

De acuerdo con Google, el objetivo de este sistema es recolectar la información rápidamente y alertar a la mayor cantidad de posibles afectados antes de que lleguen las más destructivas ondas S.

Dos tipos de alerta

BBC

Android solamente envía notificaciones cuando se registran sismos de magnitud 4,5 o superiores y ofrece dos tipos de alertas:

Be aware (traducido como "Alerta de advertencia" o "Mantente alerta"), que previene sobre movimientos que se estiman como más suaves.

Take Action (traducido como "Tome medidas" o "tomar acción"), para cuando se estima que la sacudida va a ser mayor. En esos casos, la alerta se despliega en la pantalla del teléfono y emite un pitido.

Los teléfonos deben tener conectividad bien por la red celular o por Wifi y deben tener activada tanto la localización como el EEW para recibir las alertas.

Según Google, durante el doble terremoto en Venezuela fueron emitidas alertas de los dos tipos y alrededor de 1,4 millones de usuarios recibieron las advertencias más severas en las que se pide tomar medidas para protegerse.

En su artículo en 2025, la compañía tecnológica dijo que su sistema de alerta de terremotos estaba disponible en un centenar de países. En muchos de estos, como Venezuela, carecen de un sistema propio de alerta de terremotos.

Según Google, este sistema ha permitido multiplicar por 10 el número de personas en el mundo que cuentan con alertas tempranas de terremotos, pasando de 250 millones en 2019 a 2.500 millones en 2025.