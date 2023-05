Los libros para niños que están siendo prohibidos en Estados Unidos

"La mayoría de los libros que impugnan son de o tienen que ver con individuos LGBTQ+ o personas de color. Esos libros están en las estanterías de las bibliotecas porque alguien en la comunidad los quiere leer. Es la labor de los bibliotecarios el dar acceso a esos autores e historias, ya sea que reflejen la experiencia del lector o arrojen luz sobre una perspectiva desconocida", afirma

"Los estadounidenses gozan de libertad de expresión y libertad para relacionarse con la expresión de otros. Nos acercamos a los libros y las ideas con las que queremos relacionarnos, pero no tenemos el derecho de decidir qué pueden leer y pensar nuestros vecinos. No tenemos el derecho a callar las historias que no nos gustan", añade.