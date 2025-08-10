Investigación BBC: las "madames" involucradas en el tráfico sexual de niñas en Kenia

BBC Nyambura (izquierda) y Cheptoo (derecha) explicaron a las investigadoras encubiertas cómo exponían a las niñas a la prostitución en Maai Mahiu.

Una investigación de BBC Africa Eye ha revelado cómo mujeres, conocidas como "madames", han involucrado a niñas de hasta 13 años en la prostitución en Kenia.

En la ciudad de tránsito de Maai Mahiu, en el valle del Rift de Kenia, camiones y furgonetas recorren las calles día y noche transportando mercancías y personas a través del país hacia Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Este importante centro de transporte, situado a sólo 50 km al este de la capital, Nairobi, es conocido por la prostitución, pero también es un caldo de cultivo de abusos sexuales a menores.

Dos investigadoras encubiertas, haciéndose pasar por trabajadoras del sexo que querían aprender a ser "madames", pasaron meses a principios de este año infiltradas en el comercio sexual de la ciudad.

Su filmación secreta revela a dos mujeres diferentes que dicen saber que es ilegal y luego presentan a las investigadoras a chicas menores de edad de la industria del sexo.

La BBC entregó todas sus pruebas a la policía keniana en marzo. La BBC cree que las "madames" han cambiado de ubicación desde entonces. La policía dijo que las mujeres y niñas que filmamos no podían ser localizadas. Hasta la fecha no se ha producido ninguna detención.

Las condenas son raras en Kenia. Para que los procesamientos tengan éxito, la policía necesita los testimonios de las niñas. A menudo, los menores vulnerables tienen demasiado miedo para testificar.

Las imágenes granuladas de la BBC filmadas en la calle en la oscuridad mostraban a una mujer, que se hace llamar Nyambura, riendo mientras dice: "Todavía son niñas, así que es fácil manipularlas simplemente dándoles caramelos".

"La prostitución es un cultivo comercial en Maai Mahiu; los camioneros básicamente lo alimentan. Y así es como nos beneficiamos. Se ha normalizado en Maai Mahiu", explica, y añade que tiene una niña de apenas 13 años que ya lleva seis meses "trabajando".

"Se vuelve muy arriesgado cuando tratas con menores. No puedes sacarlos abiertamente en la ciudad. Sólo los saco a escondidas por la noche con mucho sigilo", afirma Nyambura.

El acto de la prostitución consentida por un adulto no está explícitamente tipificado como delito en la legislación nacional keniana, pero está prohibido por muchas ordenanzas municipales. No está prohibido en Maai Mahiu, que forma parte del condado de Nakuru.

Según el código penal, es ilegal vivir de las ganancias de la prostitución, ya sea como trabajador sexual o como tercero que facilita o se beneficia de la prostitución.

El tráfico o la venta de menores de 18 años se castiga con penas de prisión de entre 10 años y cadena perpetua.

Cuando se le preguntó si los clientes llevaban preservativo, Nyambura dijo que normalmente se aseguraba de que tuvieran protección, pero que alguno que otro no.

"Algunos niños quieren ganar más (por eso no las usan). A otros les obligan (a no usarlos)", afirma.

En otra reunión, condujo a la investigadora encubierta a una casa donde tres chicas jóvenes estaban sentadas acurrucadas en un sofá y otra en una silla de respaldo duro.

Nyambura salió entonces de la habitación, dando a la investigadora la oportunidad de hablar a solas con las chicas.

Describieron cómo abusaban sexualmente de ellas a diario.

"A veces tienes sexo con varias personas. Los clientes te obligan a hacer cosas inimaginables", dice una de las chicas.

No existen estadísticas recientes sobre el número de niños obligados a trabajar en la industria del sexo en Kenia. En 2012, el Informe Nacional del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Prácticas de Derechos Humanos en Kenia citaba una estimación de 30.000, cifra procedente del gobierno keniano y de la ya desaparecida organización no gubernamental (ONG) Erradicar la Prostitución Infantil en Kenia.

Otros estudios se han centrado en zonas específicas, especialmente a lo largo de la costa del país, conocida por sus centros turísticos. Un informe de 2022 para la ONG Fondo Mundial para Acabar con la Esclavitud Moderna reveló que casi 2.500 niños se veían obligados a ejercer el trabajo sexual en los condados de Kilifi y Kwale.

Una segunda investigadora encubierta se ganó la confianza de una mujer que se hacía llamar Cheptoo y mantuvo múltiples reuniones con ella.

Decía que vender niñas le permitía "ganarse la vida y estar cómoda".

"Llevas a cabo este tipo de negocio con gran secretismo porque es ilegal", afirmó.

"Si alguien dice que quiere una joven, le pido que me pague. También tenemos a nuestros clientes habituales que siempre vuelven a por ellas".

Cheptoo llevó a la investigadora encubierta a un club para que conociera a cuatro de sus chicas. La más joven dijo que tenía 13 años. Las otras dijeron que tenían 15.

Se sinceró sobre los beneficios que obtiene de ellas, diciendo que por cada 3.000 chelines kenianos (US$23) que las niñas entregan, su parte era de 2.500 chelines (US$19).

En otra reunión, en una casa de Maai Mahiu, Cheptoo dejó a la investigadora encubierta a solas con dos chicas menores de edad.

Una de ellas le dijo que, de media, tenía relaciones sexuales con cinco hombres al día.

Cuando se le preguntó qué pasaba si se negaba a mantener relaciones sexuales sin preservativo, respondió que no tenía elección.

"Tengo que (practicar sexo sin preservativo). Me echarán y no tengo adónde huir. Soy huérfana".

La industria del sexo en Kenia es un mundo complejo y turbio en el que participan tanto hombres como mujeres para facilitar la prostitución infantil.

No se sabe cuántos niños son obligados a trabajar en la industria del sexo en Maai Mahiu, pero en esta pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes es fácil encontrarlos.

Una antigua trabajadora sexual, conocida como "Baby Girl", ofrece ahora refugio en Maai Mahiu a niñas que han escapado de abusos sexuales.

Esta mujer de 61 años trabajó en la industria del sexo durante 40 años, y se encontró por primera vez en la calle cuando tenía poco más de veinte años. Estaba embarazada y llevaba consigo a sus tres hijos pequeños tras huir de su marido por violencia doméstica.

En la mesa de madera de su cocina, en un luminoso salón situado en la entrada de su casa, presentó a la BBC a cuatro jóvenes que fueron obligadas a trabajar en la industria del sexo por las madames de Maai Mahiu cuando eran niñas.

Todas compartían historias similares de familias rotas o malos tratos en casa: llegaron a Maai Mahiu para escapar, sólo para volver a sufrir abusos violentos.

Michelle describió cómo, a los 12 años, perdió a sus padres a causa del VIH y fue desahuciada a la calle, donde conoció a un hombre que le dio un lugar donde vivir y empezó a abusar sexualmente de ella.

"Literalmente tuve que pagarle con mi cuerpo por educarme. Llegué al límite, pero no tenía a nadie", afirma.

Dos años después, se le acercó una mujer que resultó ser una madame en Maai Mahiu y la obligó a ejercer el trabajo sexual.

Lilian, que ahora tiene 19 años, también perdió a sus padres muy joven. Se quedó con un tío que la filmaba en la ducha y vendía las imágenes a sus amigos. El voyeurismo pronto se convirtió en violación.

"Ese fue mi peor día. Entonces tenía 12 años".

Cuando escapó, fue violada de nuevo por un camionero que la llevó a Maai Mahiu. Allí, al igual que Michelle, fue abordada por una mujer que la obligó a trabajar en la industria del sexo.

La corta vida de estas jóvenes se ha visto alimentada por la violencia, el abandono y los abusos.

Ahora, acogidas por Baby Girl, están aprendiendo nuevas habilidades: dos en un estudio de fotografía y dos en un salón de belleza.

También ayudan a Baby Girl en su labor de divulgación en la comunidad.

El condado de Nakuru tiene una de las tasas más altas de infección por VIH de Kenia, y Baby Girl, apoyada por la agencia de ayuda estadounidense USAID, tiene la misión de educar a la gente sobre los riesgos de las relaciones sexuales sin protección.

Tiene una oficina en el Centro Comunitario de Salud de Karagita, cerca del lago Naivasha, donde trabaja proporcionando preservativos y asesoramiento.

Sin embargo, con la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirar la financiación de USAID, sus programas de divulgación están a punto de detenerse.

BBC Como parte de su labor de divulgación, Baby Girl reparte preservativos en las calles cercanas al lago Naivasha, en el condado de Nakuru.

"A partir de septiembre nos quedaremos sin trabajo", declaró a la BBC World Service, añadiendo lo preocupada que estaba por las jóvenes y niñas que dependen de ella.

"Ves lo vulnerables que son estos niños. ¿Cómo sobrevivirían solos? Todavía están sanando".

El gobierno estadounidense no respondió a los comentarios de esta investigación sobre el probable impacto de sus recortes de financiación. USAID cerró oficialmente el mes pasado.

Por ahora, Lilian está centrada en aprender fotografía y recuperarse de los abusos.

"Ya no tengo miedo, porque Baby Girl está ahí para mí", dijo. "Ella nos ayuda a enterrar el pasado".

