Expresidente de Honduras sale de prisión en EE. UU. tras ser indultado por Trump

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una larga condena por narcotráfico en Estados Unidos, salió de prisión tras ser indultado por el presidente Donald Trump, según consta en los registros de presos federales en internet.

Los registros indican que Hernández fue liberado el lunes del penal de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental.

El exmandatario, de 57 años, recibió en junio de 2024 una condena a 45 años de prisión, así como una multa de US$8 millones, por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Trump había revelado su intención de indultarlo el viernes pasado, dos días antes de los comicios presidenciales en Honduras.

En una publicación en la red Truth Social, en la que también manifestó su apoyo al candidato Nasry “Tito” Asfura, sucesor de Hernández en el Partido Nacional de Honduras, el presidente estadounidense escribió:

“Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según numerosas personas a quienes tengo un gran respeto, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, afirmó Trump.

A lo que agregó: “Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamine hacia un gran éxito político y financiero”.

Asfura y Salvador Nasralla fueron los candidatos más votados este domingo y, hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha declarado “un empate técnico” entre ambos.

Getty Images El expresidente fue arrestado en Tegucigalpa en 2022.

El expresidente había sido declarado culpable de importar cocaína y poseer “dispositivos destructivos” como ametralladoras, según el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

Los fiscales alegaron que Hernández había dirigido Honduras como un “narcoestado” y aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley.

Hernández defendió su inocencia frente al tribunal y aseguró haber sido “acusado errónea e injustamente”.

Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en el estado de Virginia Occidental, donde tiene programado cumplir condena hasta 2060.

Quién es Juan Orlando Hernández

Hernández fue presidente de Honduras de 2014 a 2022 y sirvió durante dos mandatos consecutivos en esta nación de más de 10 millones de habitantes.

Inicialmente, se presentó como el candidato de la ley y el orden, y prometió abordar el problema de los delitos relacionados con las drogas en el país.

Sin embargo, los fiscales lo acusaron de asociarse con “algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Tres meses después de dejar el puesto, fue arrestado y extraditado a Nueva York para enfrentar cargos federales en Estados Unidos.

Reuters Boceto de la declaración de Hernández en el juzgado tras recibir la sentencia.

Antes de su condena, se le había considerado un importante aliado de Estados Unidos.

Honduras recibió más de US$50 millones en asistencia antidrogas y varios millones de dólares más en seguridad y ayuda militar del gobierno estadounidense, especialmente durante los periodos presidenciales de Hernández.

En 2019, el entonces presidente Donald Trump le dio las gracias a Hernández por “trabajar muy de cerca con Estados Unidos”.

El entonces presidente hondureño, por su parte, agradeció a Trump y al pueblo estadounidense “el apoyo brindado en la firme lucha contra el narcotráfico”.

Años después, los fiscales descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y había facilitado el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Afirmaron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela a través de Honduras hacia Estados Unidos.

Su hermano, un excongresista de Honduras, fue encarcelado por el mismo tribunal de Manhattan en 2021 por otros cargos relacionados con drogas.

El apoyo de Trump a Nasry Asfura

Las elecciones de este domingo en Honduras decidirán quién releva en la presidencia a la izquierdista Xiomara Castro, que gobierna el país desde 2022.

Nasry Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa, se presentó a los comicios como la principal opción de centroderecha con la promesa de aportar soluciones prácticas para reactivar la economía y el empleo.

Con varios votos por contar, está empatado con Salvador Nasralla, un expresentador de televisión que llegó a ser número dos de la candidatura de Xiomara Castro pero acabó formando su propio partido.

Getty Images Conocido popularmente como “Papi a la Orden”, Asfura intentó transmitir una imagen de eficiencia y cercanía.

El viernes, Donald Trump expresó su apoyo a Nasry Asfura.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño”, anunció.

Y agregó que, “si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea”.

“Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras”, sentenció.

En un mensaje previo en Truth Social, el presidente estadounidense expresó su visión sobre la política hondureña, al afirmar que “la democracia está a prueba en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre”.

“¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional”, aseveró.

Trump desacreditó tanto a Xiomara Castro, “quien dice que Fidel Castro es su ídolo”, como a Nasralla, a quien describió como un “casi comunista” utilizado por el oficialismo para dividir el voto opositor y aseguró que “no es un aliado confiable para la libertad”.

“Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, concluyó el presidente estadounidense.

