"Encontré en mis redes de pesca el cuerpo de un bebé"

"Muchas veces los contrabandistas me han ofrecido cantidades increíbles para vender mi bote. Siempre me he negado porque si usaran mi bote y alguien se ahogara, nunca me lo perdonaría".

"No podemos volver a nuestro país porque no tenemos dinero ni pasaportes. No tengo miedo. Me estoy muriendo de hambre, hay tanta pobreza [en casa] y mis padres no tienen nada. No quiero que mis niños vivan así. Necesito irme".