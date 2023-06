El "Lagom", la filosofía sueca para encontrar la felicidad o el equilibrio

26 de junio de 2023, 5:47 AM

"No es sólo una palabra, sino la esencia de lo que significa ser sueco y vivir como tal", escribe Åkerström en su libro “Lagom, el secreto sueco de la buena vida”.

“Para mí, lagom significa en realidad la mejor solución, no la perfecta, en cualquier contexto para crear equilibrio. Me atrevería a decir que es la raíz de la mentalidad sueca”, agrega.

Origen de la palabra

Cuando a los niños suecos se les dice "skratta lagom", o a los adolescentes "lagom kul", no significa "ríete a gusto", o "diviértete un poco", sino "no te rías demasiado", o "no te pases de la raya".