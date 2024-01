El Gran Anillo, la gigantesca estructura de galaxias que según los astrónomos "no debería existir"

13 de enero de 2024, 16:39 PM

No se puede ver a simple vista. Está realmente muy lejos e identificar todas las galaxias que componen toda la estructura ha tomado una gran cantidad de tiempo y capacidad computacional.

Estructuras de ese tamaño no deberían existir, según una de las principales referencias de la astronomía, llamada el principio cósmico . Este afirma que toda la materia está distribuida de forma pareja a través del universo.

Aunque desde nuestra perspectiva, las estrellas, los planetas y las galaxias se ven como inmensas aglomeraciones de materia, en el contexto del tamaño del universo son insignificantes y, de acuerdo a la teoría, grupos más grandes de materia no deberían formarse .

El Gran Anillo no es para nada la primera violación de este principio cosmológico, de manera que sugiere que hay otro factor en juego, aún por descubrirse.

Descubrimientos fortuitos

Con respecto a cómo se siente uno al haber hecho estos descubrimientos, contestó: “Es verdaderamente irreal. Me tengo que pellizcar, porque hice estos descubrimientos por accidente, fueron descubrimientos afortunados. Pero es algo grande y no puedo creer que esté hablando de esto, no creo que sea yo”, dijo.