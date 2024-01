El extraño pájaro mitad macho mitad hembra hallado en Colombia

Una condición muy singular

Así lo señala Spencer en el artículo Report of bilateral gynandromorphy in a Green Honeycreeper (Chlorophanes spiza) from Colombia (Informe de ginandromorfia bilateral en un mielero verde (Chlorophanes spiza) de Colombia) de la publicación especializada en ornitología Journal of Field Ornithology, que escribió con otros autores, entre ellos Murillo.