Cuba inicia liberación de más de 2.000 presos anunciada por el gobierno en medio de tensiones con EE. UU.





Cuba ha comenzado a excarcelar presos tras anunciar este jueves que liberará a 2.010 prisioneros como un "gesto humanitario y soberano", en un momento en el que el país está bajo fuertes presiones de Estados Unidos.

Más de 20 reclusos salieron de la prisión de La Lima, en el este de La Habana, llorando y abrazando a sus familiares, que los habían estado esperando toda la mañana, según informó la AFP.

Varios presos de la cárcel 1580 fueron liberados por la mañana, según confirmó a EFE uno de los custodios de ese establecimiento penitenciario, ubicado en el municipio Guanabacoa, de La Habana.

Entre los beneficiados por el indulto hay ciudadanos extranjeros, jóvenes, mujeres y personas mayores de 60 años, según informó el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en un comunicado.

El indulto colectivo aprobado por el gobierno "partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud", indica el texto.

El comunicado del PCC señala que la liberación se lleva a cabo "en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, lo cual constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal".

El régimen cubano no dio detalles específicos sobre las excarcelaciones, como las prisiones en las que se producirán, los nombres de los beneficiados o si incluyen a personas que organizaciones internacionales consideran presos políticos.

Medios presentes en la isla y organizaciones han confirmado la liberación de decenas de presos en varias cárceles del país este viernes.

Getty Images Internos salen de la prisión de La Lima en La Habana este viernes.

Cuba mantiene encarcelados a cientos de prisioneros políticos, según la organización Human Rights Watch, y los críticos del gobierno son objeto de acoso y persecución penal en el país.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado su intención de cambiar el liderazgo en Cuba y ha bloqueado los envíos de petróleo a la isla, agravando la ya grave escasez de combustible que provoca apagones generalizados.

Sin embargo, Trump dio el visto bueno a que la semana pasada atracara en Cuba un buque cisterna ruso con unos 730.000 barriles de petróleo, el primero en llegar a la isla desde enero. Moscú dijo el jueves que un segundo petrolero se dirige a Cuba.

El gobierno cubano liberó en marzo de 2025 a 553 personas en el marco de un acuerdo negociado por el Vaticano y Estados Unidos, y en marzo de este año excarceló a otras 51.

¿Incluye presos políticos?

Si bien el comunicado del PCC no dio detalles sobre los liberados, sí especificó quiénes no se pueden beneficiar de la medida.

"Se descartaron a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos", recoge el comunicado.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que la inclusión de los "delitos contra la autoridad" dentro de las excepciones significa, en la práctica, que no se va a liberar a presos políticos.

"Esto, en la jerga del lenguaje jurídico, significa desacato, atentado, resistencia contra la seguridad del Estado, actos contra la seguridad del Estado… Es decir, todos los delitos que tienen el 90% o el 95% de los presos políticos en Cuba", le dijo a BBC Mundo Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.

Larrondo, quien mantiene contacto directo con unos 1.500 familiares de reclusos, aseguró que no tiene constancia de que se haya liberado por el momento a presos políticos, aunque sí a presos comunes.

Sí confirmó la liberación, entre este jueves y viernes, de varias decenas de personas en al menos cuatro prisiones en La Habana y las provincias de Santa Clara y Las Tunas.

"Lo que estamos recibiendo es la confirmación de que todos son presos comunes de cárceles de trabajos forzosos", declaró.

Getty Images Organizaciones denuncian que Cuba encarcela a personas por oponerse al régimen comunista.

Según Larrondo, la estrategia del régimen cubano sería liberar a una gran cantidad de reos comunes y entre ellos quizá incluir algún preso político para dar una falsa imagen de apertura.

Cuban Prisoners Defenders maneja una lista de 1.240 presos políticos, a los que se sumarán próximamente varias decenas de los arrestos que siguieron a las protestas de las pasadas semanas, en las que ciudadanos llegaron a tomar la sede del PCC en la localidad central de Morón.

En los últimos 15 años el régimen ha excarcelado a más de 10.000 personas en 5 indultos colectivos, incluido el actual.

La organización también cuestiona que estas acciones del gobierno cubano respondan a motivos puramente humanitarios.

"Ese drenaje cada varios años no tiene nada que ver con solidaridad o benevolencia, sino que se hace por la necesidad de abaratar costes de mantenimiento de las prisiones", sostiene Larrondo.

BBC Mundo intentó contactar con el gobierno de Cuba, pero no recibió respuesta.

La tensión con EE.UU.

Donald Trump ha puesto a Cuba en su punto de mira después de que Estados Unidos capturara el pasado enero al expresidente venezolano Nicolás Maduro y lo pusiera en manos de la justicia estadounidense.

Desde entonces, el gobierno interino de Venezuela también ha excarcelado a prisioneros políticos -una de las principales exigencias de Washington- aunque organizaciones denuncian que solo se ha puesto en libertad a un tercio de quienes se había prometido liberar.

Venezuela venía suministrando petróleo a Cuba bajo condiciones altamente preferenciales, una práctica que Estados Unidos interrumpió tras la captura de Maduro y los acuerdos con el nuevo gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez.

Getty Images Trump amenazó con tomar Cuba por la fuerza y aseguró que el régimen está en sus últimas horas.

Trump también amenazó con aranceles a los países que envíen petróleo a la isla caribeña, lo que agravó una crisis energética ya existente.

El gobierno de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel, ha mantenido conversaciones no oficiales con la administración Trump desde entonces, sin resultados tangibles por el momento, si bien se desconocen los detalles.

Ambas partes han establecido públicamente una serie de líneas rojas políticas y económicas que dificultarían la búsqueda de un acuerdo.

Trump ha sugerido reiteradamente que Estados Unidos podría "tomar" Cuba por la fuerza y forzar un cambio de régimen.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la grave escasez de combustible estaba provocando que los hospitales cubanos tuvieran dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos.

La isla también sufre apagones continuos que afectan a sus aproximadamente 9 millones de habitantes y han propiciado inusuales protestas ciudadanas.

Rusia anunció el jueves que enviaría un segundo buque petrolero con suficiente crudo para mantener en funcionamiento la economía de Cuba durante unas semanas.