Congreso de Perú destituye a José Jerí, el séptimo presidente en 10 años

El Congreso de Perú censuró este martes al presidente de Perú, José Jerí, lo que deja de facto vacante la presidencia y abre una nueva crisis política en el país.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, los congresistas aprobaron una de las mociones de censura presentadas contra Jerí, acosado por los escándalos que se le habían acumulado en las últimas semanas.

La caída de Jerí, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo, abre la puerta a la elección de su sucesor en el Congreso. Será el octavo presidente de Perú en diez años, lo que confirma a Perú como un caso único en la región.

Jerí se había visto envuelto en una sucesión de escándalos que ha terminado por costarle el cargo.

El pasado diciembre fue captado por las cámaras cuando mantenía una reunión fuera de palacio con empresarios chinos en un restaurante de chifa, la comida de origen chino muy popular en Perú, en el distrito limeño de San Borja, dando pie a lo que los medios peruanos bautizaron como el escándalo del chifagate.

Semanas después, varios medios de comunicación denunciaron que el presidente había recibido en el Palacio de Gobierno a un grupo de mujeres jóvenes que luego habrían sido beneficiadas con contratos con el Estado.

Las distintas y contradictorias versiones de Jerí sobre ambos casos no convencieron a los congresistas, que por amplia mayoría han optado por apartarle del cargo al que había llegado hacía apenas cuatro meses, cuando el Congreso aprobó la vacancia de la entonces presidenta, Dina Boluarte.

Jerí era entonces el presidente del Congreso y, de acuerdo con lo establecido en la Constitución peruana, sucedió a Boluarte en la jefatura del Estado, que debía desempeñar hasta que las elecciones que se celebrarán en menos de dos meses decidan un nuevo presidente para Perú.

Tras la votación de este martes, el Congreso anunció en un comunicado que “al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”.

Cómo cayó Jerí

El Congreso había recibido hasta 7 mociones de censura contra Jerí, fundamentadas todas en su supuesta conducta inapropiada desde que accedió a la presidencia.

La mayoría de los grupos políticos se habían mostrado partidarios de apartar a Jerí y la votación reflejó que se había quedado sin apoyos en el Congreso.

Ernesto Benavides / Getty El Congreso dio la espalda a Jerí y elegirá al nuevo presidente.

Fue la culminación a la sucesión de escándalos que acompañaron a Jerí desde que el 10 de octubre de 2025 accedió al cargo en reemplazo de Dina Boluarte, apartada también por el Congreso tras verse implicada en varios casos de presunta corrupción

El 11 de enero, el programa Punto Final reveló la reunión de Jerí con los empresarios chinos en el chifa de San Borja, al que accedió encapuchado y donde fue captado por las cámaras de seguridad.

La cita con el empresario chino Zhihua Yang no se registró en la agenda oficial del presidente, que inicialmente la justificó diciendo que conversaron sobre cómo “hacer algo diferente” para la celebración del día de la amistad chino-peruana.

El chifagate escaló cuando el programa Cuarto Poder informó que otro empresario chino Xiaodong Ji Wu visitó el Palacio de Gobierno hasta en tres ocasiones desde la llegada de Jerí a la presidencia acompañado por Zhihua Yang a pesar de estar bajo arresto domiciliario por su presunta participación en una trama de tráfico ilegal de madera.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo entonces que en el Palacio “no hay ningún filtro” que permita conocer si los invitados están bajo investigación y dijo que Jerí había sido víctima de “una trampa”.

Los hechos motivaron una investigación preliminar de la Fiscalía por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, y Jerí tuvo que declarar.

El otro escándalo saltó pocos días después, tras conocerse que mujeres que visitaron a Jerí en Palacio fueron contratadas por el Estado.

Diversas informaciones señalaron que hasta once jóvenes obtuvieron contratos estatales, aunque algunas presentaron su renuncia tras el escándalo. Jerí defendió las contrataciones: “Muchas de esas personas trabajaban conmigo y tenía que haber personas de confianza para rearmar lo que se había encontrado”.

Para Jerí, afirmar que fueron contratadas solo por su cercanía al presidente o por ser mujeres era “completamente falso e injusto para sus carreras”.

Pero sus explicaciones no han convencido a los congresistas, que han decidido que Jerí no podía continuar en la presidencia y sus intentos por presentarse como un gobernante duro y eficaz contra la delincuencia en un país azotado por el crimen y la extorsión no bastaron para relanzar su imagen.

Sus antecedentes no le ayudaron. Jerí fue acusado de violación en un caso en que la justicia le ordenó someterse a tratamiento psicológico y que en sus cuentas en redes sociales abundaban los comentarios y publicaciones que sus detractores consideraron sexistas.

Paolo Aguilar / EPA La popularidad de Jerí se vio afectada por los escándalos.

Un polémico procedimiento

El procedimiento elegido para apartar a Jerí ha suscitado polémica.

El propio Jerí había afirmado el día antes que lo que procedía era tramitar la vacancia presidencial que contempla la Constitución peruana en caso de “incapacidad moral permanente” del presidente.

Y destacados constitucionalistas se habían manifestado en la misma línea.

Sin embargo, el Congreso ha optado por censurarlo como presidente del Congreso, para lo que se requerían menos votos que para la vacancia presidencial.

La censura requiere solo una mayoría simple de los diputados, mientras que la vacancia presidencial exige una mayoría calificada de 87 votos.

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola dijo a la cadena RPP que optar por la censura equivalía “en la práctica a un golpe de estado”.

Un país sumido en la inestabilidad

Jerí es el último en sumar su nombre a la lista de presidentes peruanos de los últimos diez años, un ejemplo más de la permanente inestabilidad política en la que el país lleva años sumido.

La lista de quienes han gobernado Perú desde 2016 es la siguiente:

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)

Martín Vizcarra (2018-2020)

Manuel Merino (10-11-2020 al 15-11-2020)

Francisco Sagasti (2020-2021)

Pedro Castillo (2021-2022)

Dina Boluarte (2022-2025)

José Jerí (2025-2026)

El Congreso anunció que la votación para elegir al sucesor de Jerí se celebrará este miércoles.

El fragmentado Congreso peruano deberá elegir a la persona que deberá liderar el Ejecutivo hasta julio, cuando tomará posesión el ganador de las elecciones cuya primera vuelta se celebra en abril.

