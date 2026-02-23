Cómo un simple ladrillo de una casa ayudó a salvar a una niña tras años de abusos

El investigador especializado en internet, Greg Squire, había llegado a un punto muerto en sus esfuerzos por rescatar a una niña abusada a la que su equipo había bautizado como Lucy.

Imágenes perturbadoras de la pequeña se compartían en la red oscura, un rincón cifrado de internet al que solo se puede acceder mediante un software especial diseñado para que sus usuarios sean digitalmente imposibles de rastrear.

Pero incluso con ese nivel de subterfugio, el abusador era consciente de "ocultar sus huellas", recortando o alterando cualquier rasgo identificatorio, afirmó Squire. Era imposible averiguar quién era Lucy ni dónde estaba.

Lo que pronto descubriría fue que la pista para localizar a la niña de 12 años estaba oculta a simple vista.

Squire trabaja para el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una unidad élite que intenta identificar a menores que aparecen en material de abuso sexual.

Un equipo del Servicio Mundial de la BBC ha pasado cinco años filmando con Squire y otras unidades de investigación en Portugal, Brasil y Rusia, mostrando cómo resuelven casos como el de una niña de siete años secuestrada y presuntamente muerta en Rusia, y el arresto de un brasileño responsable de cinco de los mayores foros de abuso infantil de la red oscura.

Este acceso sin precedentes muestra cómo estos casos a menudo se resuelven, no mediante tecnología de vanguardia, sino detectando pequeños detalles reveladores en imágenes o en los foros de chat.

Squire cita el caso de Lucy, en el que trabajó al principio de su carrera, como la inspiración a largo plazo.

Le resultaba especialmente inquietante que Lucy tuviera aproximadamente la misma edad que su propia hija, y que aparecieran constantemente nuevas fotos de ella siendo agredida, aparentemente en su dormitorio.

Squire y su equipo pudieron ver, por el tipo de enchufes visibles en las imágenes, que Lucy estaba en Norteamérica. Pero eso era todo.

Contactaron a Facebook, que por aquel entonces dominaba el mundo de las redes sociales, pidiendo ayuda para revisar las fotos subidas a la red social y ver si Lucy aparecía en alguna. Pero Facebook, a pesar de contar con tecnología de reconocimiento facial, afirmó no tener las herramientas necesarias para ayudar.

Así que Squire y sus colegas analizaron todo lo que pudieron ver en la habitación de Lucy: la colcha, su ropa, sus peluches. Buscando cualquier elemento que pudiera ayudarlos.

Y entonces tuvieron un pequeño descubrimiento. El equipo halló que un sofá que se veía en algunas de las imágenes solo se vendía a nivel regional, no nacional, y por lo tanto tenía una base de clientes más limitada.

Pero ese universo de clientes seguía siendo de unas 40.000 personas.

"En ese momento de la investigación, todavía estábamos analizando 29 estados de EE. UU. Es decir, estamos hablando de decenas de miles de direcciones, y eso es una tarea muy, muy abrumadora", afirmó Squire.

BBC Squire y su equipo monitorean las salas de chat de la web oscura las 24 horas del día para buscar cualquier pista que pueda identificar y localizar a niños víctimas de abuso.

El equipo buscó más pistas. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo tan mundano como la pared de ladrillos a la vista en el dormitorio de Lucy podía darles una pista.

"Así que empecé a buscar ladrillos en Google y, enseguida, encontré la Asociación de la Industria del Ladrillo", dijo Squire.

"Y la mujer que me atendió fue fantástica. Me preguntó: '¿Cómo puede ayudar la industria del ladrillo?'", narró.

Se ofreció a compartir la foto con expertos en ladrillos de todo el país. La respuesta fue casi inmediata, aseveró.

Una de las personas que se puso en contacto fue John Harp, quien trabajaba en la venta de ladrillos desde 1981.

"Me di cuenta de que el ladrillo era de un tono muy rosado y tenía una ligera capa de carbón. Era un ladrillo modular de veinte centímetros y tenía los bordes rectos", recordó.

"Cuando lo vi, supe exactamente qué era", añadió.

Era, le dijo a Squire, un "Álamo en Llamas".

"(Nuestra empresa) fabricó ese ladrillo desde finales de 1960 hasta mediados de 1980, y yo había vendido millones de ladrillos", agregó.

BBC John Harp, un extrabajador de la industria del ladrillo, pudo identificar el tipo de ladrillo de la pared que se veía detrás de Lucy.

Al principio, Squire estaba entusiasmado, esperando poder acceder a una lista digitalizada de clientes. Pero Harp les dio la noticia de que los registros de ventas eran solo un "montón de notas" de décadas atrás.

Sin embargo, reveló un detalle clave sobre los ladrillos, afirmó Squire.

"Dijo: 'Los ladrillos son pesados'. Y añadió: 'Así que los ladrillos pesados no duran mucho'".

Esto lo cambió todo. El equipo volvió a la lista de clientes del sofá y la redujo a solo aquellos que vivían en un radio de 160 kilómetros de la fábrica de ladrillos de Harp, en el suroeste de EE. UU.

De esa lista de 40 o 50 personas, fue fácil encontrar y rastrear sus redes sociales. Y fue entonces cuando encontraron una foto de Lucy en Facebook con una mujer adulta que parecía cercana a la niña, posiblemente un familiar.

Averiguaron la dirección de la mujer y luego la usaron para indagar sobre todas las demás direcciones relacionadas con esa persona y con todas las personas con las que había convivido.

Eso redujo aún más las posibilidades de encontrar la posible dirección de Lucy, pero no querían ir de casa en casa haciendo preguntas. Si se equivocaban con la dirección, corrían el riesgo de que el sospechoso supiera que estaba en la mira de las autoridades.

Así que Squire y sus colegas comenzaron a enviar fotos de estas casas a John Harp, el experto en ladrillos.

BBC A Squire le resultaba muy inquietante que Lucy tuviera una edad similar a la de su propia hija.

Los Álamos en Llamas no eran visibles en el exterior de ninguna de las casas, ya que sus paredes estaban revestidas con otros materiales. Pero el equipo le pidió a Harp que evaluara, analizando su estilo y exterior, si era probable que estas propiedades se hubieran construido durante un período en que los Álamos en Llamas estaban a la venta.

"Básicamente, hacíamos una captura de pantalla de la casa o residencia, se la enviábamos a John y le preguntábamos: '¿Esta casa podría tener estos ladrillos por dentro?'", dijo Squire.

Finalmente, lograron un descubrimiento. Encontraron una dirección que Harp creía que probablemente tendría una pared de los Álamos en Llamas, y que estaba en la lista de clientes de sofás.

"Así que redujimos las opciones a esta dirección... y comenzamos el proceso de confirmar quién vivía allí mediante registros estatales, licencias de conducir... información sobre escuelas", narró Squire.

El equipo se dio cuenta de que en la casa de Lucy vivía el novio de su madre, un delincuente sexual convicto.

En cuestión de horas, los agentes locales de Seguridad Nacional arrestaron al delincuente, que llevaba seis años violando a Lucy. Posteriormente, fue sentenciado a más de 70 años de cárcel.

El experto en ladrillos Harp se alegró mucho de saber que Lucy estaba a salvo, especialmente considerando su propia experiencia como padre de acogida.

"Hemos tenido más de 150 niños diferentes en nuestro hogar. Hemos adoptado a tres. Así que, durante todos estos años, tenemos muchos niños en casa que fueron (previamente) abusados", dijo.

"Lo que (el equipo de Squire) hace día tras día, y lo que ven, es una multiplicación cientos de veces mayor de lo que yo he visto o con lo que he tenido que lidiar", apuntó.

BBC Squire admitió que ha tenido problemas de salud mental como consecuencia de su trabajo.

Hace unos años, esa presión sobre Squire comenzó a afectar seriamente su salud mental, y admitió que, cuando no estaba trabajando, "el alcohol era una parte más importante de mi vida de lo que debería haber sido".

"En ese momento, mis hijos eran un poco mayores... y, ya sabes, eso casi te permite presionar más. Como... 'Apuesto a que si me levanto a las tres de la mañana, puedo sorprender (a un agresor) en línea'", comentó.

"Pero mientras tanto, personalmente... '¿Quién es Greg? Ni siquiera sé qué le gusta hacer'. Todos tus amigos… durante el día, ya sabes, son criminales… Lo único que hacen es hablar de las cosas más horribles todo el día", agregó.

Poco después, su matrimonio se rompió y reconoció que empezó a tener pensamientos suicidas.

Fue su colega Pete Manning quien lo animó a buscar ayuda tras notar que su amigo parecía estar pasando apuros.

BBC "Me siento honrado de formar parte de un equipo que puede marcar la diferencia", afirma Squire.

"Es difícil cuando lo que te da tanta energía y motivación es también lo que te va destruyendo poco a poco", dijo Manning.

Squire afirmó que exponer sus vulnerabilidades a la luz fue el primer paso para mejorar y seguir haciendo un trabajo del que se siente orgulloso.

"Me siento honrado de formar parte del equipo que puede marcar la diferencia en lugar de verlo en la televisión o escucharlo… Prefiero estar ahí mismo, en la lucha, intentando detenerlo", aseveró.

El verano pasado, Greg conoció por primera vez a Lucy, que ahora tiene veintitantos años.

BBC Lucy (izquierda) le dijo a Squire que pasó meses rezando para que la rescataran de su agresor.

Ella le dijo que su capacidad para hablar ahora de lo que pasó era una prueba del apoyo que tiene a su alrededor.

"Tengo más estabilidad. Tengo la energía para hablar con la gente (sobre el abuso), algo que no habría podido hacer… ni siquiera hace un par de años", dijo.

La víctima admitió que cuando el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a su abuso, había estado "rezando activamente para que terminara".

"No quiero sonar a cliché, pero fue una oración respondida", comentó.

Squire le dijo que le hubiera gustado hacerle saber que la ayuda estaba en camino.

"Ojalá hubiera existido telepatía y hubiera podido decirle: 'Escucha, ya vamos'", dijo.

La BBC le preguntó a Facebook por qué no podía usar su tecnología de reconocimiento facial para ayudar en la búsqueda de Lucy.

"Para proteger la privacidad del usuario, es importante que sigamos el proceso legal adecuado, pero trabajamos para apoyar a las fuerzas del orden en la medida de lo posible", respondieron.