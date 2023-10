Cómo Putin puede beneficiarse de la guerra entre Israel y Hamás

Pero eso no significa que Moscú haya tenido participación directa o conocimiento previo del ataque de Hamás a Israel.

"No creemos que Rusia haya estado involucrada de ninguna manera", dijo esta semana el embajador de Israel en Moscú, Alexander Ben Zvi, al periódico Kommersant, añadiendo que era "un completo disparate" sugerir que había una conexión rusa con las atrocidades cometidas por Hamás en Israel.

"No he visto ninguna prueba del suministro directo de armas rusas a Hamás, ni de entrenamiento militar ruso de agentes de Hamás", indica Hanna Notte, experta en Rusia y Medio Oriente del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación, con sede en Berlín.