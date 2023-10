Acusan a un hombre en EE. UU. de asesinar a niño de 6 años porque era musulmán

"Este horrible acto de odio no tiene cabida en EE.UU. y va en contra de nuestros valores fundamentales: libertad sin miedo por cómo oramos, lo qué creamos y lo que somos", dijo.

Si bien no hizo ninguna declaración, los detectives dijeron que pudieron determinar un posible motivo para el crimen.

"Ambas víctimas de este brutal ataque fueron atacadas por el sospechoso debido a que eran musulmanas y al actual conflicto en Oriente Medio que involucra a Hamás y los israelíes", dijo la oficina del sheriff del condado de Will.

"No existe ningún mundo humano que pueda y deba tolerar el asesinato de un niño inocente debido a su identidad", afirmó Mayorkas.

"Los trágicos acontecimientos en Medio Oriente... han puesto en primer plano ideologías de odio en todo el mundo, en particular el antisemitismo y la islamofobia. Esto debe terminar", agregó.

Vecinos como Eva Case expresaron su incredulidad ante el violento ataque. "No me importa cuál sea la situación", dijo a la CBS, socia estadounidense de la BBC. "No te desquites con alguien tan inocente".