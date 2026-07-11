12 muertos y 23 desaparecidos en el incendio más letal de las últimas décadas en España





Al menos 12 personas han muerto y otras 23 están desaparecidas en un incendio forestal en el sur de España, según ha declarado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados cerca de la pequeña localidad de Bédar, rodeada de pinares y que se sitúa a las afueras de Los Gallardos, en la provincia de Almería.

Más de 1.400 personas han sido evacuadas, según el último informe de las autoridades.

El incendio ha arrasado al menos 5.000 hectáreas.

El presidente regional decretó tres días de luto oficial en Andalucía.

Varias brigadas de bomberos intentan contener el incendio, que según Moreno parece haber sido provocado por la caída de un cable eléctrico sobre una zona de matorral seco.

Las llamas se propagaron por una zona boscosa en Almería, popular destino vacacional que alberga a muchos extranjeros, especialmente franceses, británicos y belgas.

Una ola de calor prolongada con temperaturas de alrededor de 40 °C está dejando incendios forestales en todo el sur de Europa este verano boreal.

Los bomberos han estado luchando contra importantes fuegos en Francia, Portugal y España, donde miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Getty Images Las autoridades españolas estiman que la cifra de fallecidos podría aumentar considerablemente.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad y Urgencias de Andalucía, declaró que el incendio fue complejo y se propagó rápidamente, y que la mayoría, o incluso la totalidad, de las víctimas podrían ser extranjeras.

Según Sanz, cuatro personas fueron encontradas atrapadas en su auto, mientras que otras siete víctimas fueron halladas en otra zona. Todo indica que intentaban escapar por una ruta que no formaba parte del plan de evacuación.

Añadió que se cree que las cuatro personas que iban en el vehículo eran de origen británico ya que el volante estaba a la derecha.

Muchos de los cadáveres carbonizados aún deben ser identificados mediante pruebas de ADN, dijo Sanz. Pese a haber concluido las autopsias de los 12 fallecidos, todavía no se conocen sus identidades.

Probablemente, algunos de los desaparecidos eran excursionistas que se vieron sorprendidos en el bosque, señaló.

Los equipos de rescate encontraron varios bastones de senderismo en el lugar de los hechos.

Las circunstancias se asemejan a las vividas en Portugal en junio de 2017, cuando un enorme incendio durante una ola de calor causó la muerte de más de 60 personas y dejó decenas de heridos; la mitad de las víctimas perecieron calcinadas en sus vehículos mientras intentaban huir, recuerda Reuters.

La zona cuenta con numerosos barrancos, lo que complica el acceso de los servicios de emergencia.

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El incendio empezó el jueves sobre las 18:00 hora local al romperse un cable aislado a las afueras de la población de Los Gallardos.

"Es un incendio que en principio era urbano, estaba alrededor de la carretera. En condiciones normales se habría extinguido con mucha facilidad, nos dijeron las autoridades", le cuenta a BBC Mundo el director del diario regional Ideal de Almería, Miguel Cárceles.

"Pero soplaba muchísimo viento, unos 50 kilómetros por hora. Es un viento suficientemente fuerte para que, en un mes de julio, con las temperaturas que están haciendo, en 20 minutos el fuego ya hubiera recorrido 12 kilómetros", explica Cárceles.

La velocidad del incendio ha sido determinante en esta catástrofe y, aunque las autoridades alertaron a la población, es posible que pillara a muchos por sorpresa.

Almería se encuentra esta semana bajo alerta naranja, como gran parte de España. Y eso significa que el peligro es importante.

La Guardia Civil busca ahora a posibles víctimas en un barranco de 200 metros de profundidad en la zona.

EPA Cuatro personas han sido trasladadas al hospital con quemaduras graves.

Peter Chapman, que vive en la zona, le dice a la BBC que puede ver el humo desde su casa de vacaciones en la turística localidad de Mojácar.

Cuenta que él y su esposa, Shelagh, fueron a un supermercado y pudieron ver a la gente con lo que describió como una "expresión surrealista en el rostro".

"No diría que hay pánico, porque la gente mantiene la calma, pero se respira un ambiente surrealista. La gente está preocupada por quienes viven allí", comenta.

"Existe un foro local de Mojácar en Facebook donde la gente publica comentarios. Muchos preguntan: '¿Sabéis algo de fulanito?' o piden a los demás que avisen si han visto a alguien".

"Es algo terrible", afirma.

"Rotos de dolor"

Según el Consejero de Sanidad andaluz, el que vive Almería está siendo el incendio "más devastador" que Andalucía haya visto hasta ahora.

Moreno afirmó que las muertes son una tragedia y advirtió que el número de fallecidos podría aumentar considerablemente.

"Con el alma encogida y rotos de dolor", publicó el presidente regional en redes sociales.

Cuatro personas han sido trasladadas al hospital con quemaduras graves y otras cuatro presentan heridas menos graves, con quemaduras leves y problemas respiratorios causados por la gran cantidad de humo.

"Todo parece indicar que se trató del derrumbe de un poste de tendido eléctrico, aunque esto aún deberá investigarse", dijo Moreno en la emisora Cadena Ser, y agregó que los responsables del mantenimiento rendirán cuentas.

Según los servicios de emergencia, el incendio también provocó el cierre de carreteras y la evacuación de un millar de residentes.

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De los más mortíferos

Este ya es uno de los incendios forestales más mortíferos de España desde 2005, cuando 11 bomberos perdieron la vida en un incendio en la provincia central de Guadalajara provocado por una barbacoa y que arrasó miles de hectáreas de bosque.

Aquella catástrofe, considerada una de las peores tragedias provocadas por incendios en el país, dio lugar a cambios importantes en los sistemas españoles de prevención de incendios y de respuesta ante emergencias.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró en mayo que España desplegaría este año el mayor operativo de respuesta a los incendios forestales de verano de su historia, según informaron medios locales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que se despliega en situaciones de emergencia graves, ha anunciado que se sumará a las labores de extinción del incendio en Los Gallardos.

Getty Images El cambio climático está provocando que los incendios forestales sean más intensos.

En junio, España alcanzó su promedio diario de calor más alto desde 1950 y registró días con las temperaturas más elevadas de su historia para ese mes. En algunas zonas del país se pronosticaron temperaturas de hasta 42 °C.

Román García, bombero forestal de Salamanca, explicó en la cadena pública TVE que estos incendios no suelen darse hasta agosto, y que ahora se han adelantado porque la vegetación se seca antes.

El año pasado, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, por sus siglas en inglés), se quemaron en España una cifra récord de 393.000 hectáreas, más de seis veces la media española entre 2006 y 2024.

El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas en todo el mundo, y Europa es el continente que se calienta más rápidamente, al doble de velocidad que la media mundial, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

Esto está causando un aumento de las olas de calor en verano, una mayor presión sobre el suministro de agua de Europa e incendios forestales más intensos.

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El año pasado se registró la peor temporada de incendios forestales en la Unión Europea desde que se tienen registros (2006), con más de un millón de hectáreas arrasadas en toda la UE, una cifra récord.

El empeoramiento de la temporada de incendios en el Mediterráneo se ha relacionado directamente con el cambio climático en un estudio independiente realizado por el grupo World Weather Attribution del Imperial College de Londres.

Los expertos advierten que es probable que en el futuro continúen produciéndose incendios más frecuentes y graves en toda Europa.