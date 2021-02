Partido Spurs-Pistons fue pospuesto por positivo de COVID-19

Los Angeles, Estados Unidos | El partido de San Antonio Spurs contra los Detroit Pistons este martes fue pospuesto luego de que un miembro de la organización del club texano diera positivo al covid-19, informó este lunes la NBA en un comunicado.



La NBA dijo que la prueba positiva y el seguimiento de contactos posterior significaron que los Spurs no tenían los ocho jugadores necesarios disponibles para que el juego en el Little Caesars Arena de Detroit se llevara a cabo. No se reveló el nombre de la persona que dio positivo.

El juego es el partido número 25 pospuesto por la NBA desde que comenzó la temporada 2020-2021 en diciembre.

Después de una serie de aplazamientos en enero, hasta ahora solo se han postergado tres juegos en febrero.

La desaceleración se produce después de que la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto anunciaron el mes pasado protocolos de salud y seguridad más estrictos destinados a detener la propagación del coronavirus.

El protocolo de seguridad contra la pandemia incluyó ordenar a los jugadores y al personal del equipo que permanezcan en su residencia en todo momento cuando el club esté en casa, excepto para asistir a actividades relacionadas con el equipo, hacer ejercicio al aire libre o realizar actividades esenciales.

Los Spurs ocupan el sexto puesto de la Conferencia Oeste con marca de 16-11, mientras que Detroit está rezagado en el 14º lugar del Este.